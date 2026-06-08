젠슨 황 “화사 무척 매력적…그녀의 음악 대단히 사랑해”

tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 인스타그램에는 7일 “젠슨 황 샤라웃 투 화사! 박정민, 김남길 다음은 젠슨 황?”이라는 내용과 함께 예고 영상 한 편이 올라왔다. 공개된 영상에서 MC 유재석이 “평소에도 작업할 때 K팝을 많이 듣는다고 들었다. 진짜인가”라고 묻자 황 CEO는 “(케이팝 데몬 헌터스의) ‘골든’을 좋아하지 않는 사람이 어디 있겠느냐. ‘골든’은 정말 명반”이라고 했다.
황 CEO는 이어 “화사 씨의 음악 또한 대단히 사랑한다. 화사 씨는 무척 매력적”이라며 “‘Good Goodbye’도 좋고, 새로운 앨범 ‘So Cute’도 좋다”고 언급했다. ‘Good Goodbye’는 지난해 10월 발표된 곡이고, ‘So Cute’는 올해 4월 나온 신곡이다. 유재석은 이에 “화사 ‘So Cute’ 또 뜨겠다. 아이고, 화사야 좋겠다”고 말해 웃음을 자아냈다. 황 CEO는 “훌륭한 가창력을 지녔다”며 “화사 씨는 대단히 뛰어난 댄서이기도 하다”고 말했다.
‘유퀴즈’ 측은 또다른 예고 영상에서 황 CEO에 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대자동차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장 중 가장 친한 사람은 누구인가라는 묻기도 했다. 이에 황 CEO는 “쉽다”고 말하는 모습까지 공개됐다.
황 CEO는 방한 둘째날인 6일 ‘유퀴즈’ 녹화를 진행했다. 녹화분은 10일 방송될 예정이다.
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