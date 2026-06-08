美 금리인상 조짐-외국인 주식 매도, 환율 올려… 물가상승 압박

[천장 안보이는 환율]환율 상승세, 왜?
美금리 우려 커지자 강달러 힘실려
외국인은 20거래일째 69조원 ‘팔자’… 수출기업도 투자 대비 달러 안풀어
일각 “환율 1600원 넘을수도” 전망… 민간소비 위축 등 실물경제 직격탄
원-달러 환율이 2008∼2009년 글로벌 금융위기 시기를 넘어 1998년 외환위기 때를 넘볼 정도로 오르면서 고환율에 따른 한국 경제 악영향이 우려되고 있다. 시장에서는 환율이 1600원을 넘어설 수 있다는 전망까지 나온다.
정부 구두 개입에도 환율 오름세는 좀처럼 진정되지 않고 있다. 환율 상승은 원유, 원자재, 식자재 등 수입품 가격을 끌어올려 소비자 물가 상승 압력을 키우고 기업의 생산비 부담을 가중한다. 여기에 미국 기준금리가 오르면 달러 강세가 이어져 환율 상승세를 더욱 키울 수 있다. 고환율이 장기화할 경우 물가와 금리, 내수 경기를 동시에 압박해 한국 경제의 최대 위험 요인으로 부상할 수 있다는 경고가 나온다. 강성진 고려대 경제학과 교수는 “서울 외환시장에 달러가 유입될 유인을 찾기 어렵다”며 “앞으로 환율이 1600원을 넘어갈 가능성에도 대비해야 한다”고 말했다. ● 미 금리 인상-주식 순매도, 환율 자극
7일 한국은행에 따르면 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 지난달 15일부터 이달 5일까지 오후 3시 반 주간 거래 종가 기준으로 14거래일 연속 1500원을 웃돌았다. 글로벌 금융위기 여파가 남아 있던 2009년 2∼3월 환율이 1500원대를 11거래일 연속 기록한 이후 가장 긴 기간이다. 한국 시간 6일 오전 6시 뉴욕 외환시장에선 1560.2원에 거래를 마쳤다. 7일 KB국민은행이 고시한 공항 영업점 환율은 1624.3원까지 뛰었다.
원-달러 환율 상승은 최근 미국의 기준금리 인상 가능성이 커지면서 세계적으로 달러 강세가 힘을 받고 있는 이유가 크다. 6일(현지 시간) 미국 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 미국 연방준비제도(Fed)가 올 연말까지 기준금리를 현행 연 3.5∼3.75%에서 0.25%포인트 올릴 확률은 61.93%로 집계됐다. 유로, 엔 등 주요 6개 통화 대비 달러화의 가치를 반영한 달러 인덱스는 5일 100.8까지 오르며 2개월 만에 다시 100을 넘었다. 원-달러 환율과 비슷하게 움직이는 엔-달러 환율은 6일 160.4엔까지 올랐다.
외국인의 국내 주식시장 순매도가 이어지고 있는 점도 고환율을 부추기고 있다. 외국인은 유가증권시장에서 지난달 7일부터 이달 5일까지 20거래일 연속 순매도에 나섰다. 이 기간 순매도 규모는 69조4000억 원이다.
반도체 등 수출로 외화를 벌어들인 기업이 달러를 좀처럼 원화로 환전하지 않는 경향도 환율 상승에 영향을 미쳤다. 미국 현지 투자 확대, 해외 자금 수요 등에 대비해 계속 달러를 들고 있는 게 유리하다는 판단에서다. 백석현 신한은행 이코노미스트는 “단기적으로 여러 요인이 쌓여 있는 만큼 8일에도 환율이 더 오를 가능 가능성이 크다”며 “당분간 안정되기는 쉽지 않다”라고 짚었다.
● 물가 자극 등 실물 경제 직격탄
환율이 오르면 실물 경제에 직격탄이 된다. 당장 물가 상승 압력을 키운다. 국가데이터처에 따르면 석유류와 축산물, 수산물 등의 수입 물가가 뛰면서 5월 소비자 물가 상승률은 1년 전보다 3.1% 올랐다. 고환율 현상으로 수입 쇠고기 가격이 7.6% 뛰었고, 수입 의존도가 높은 갈치(15.1%)와 조기(14.6%), 고등어(5.1%) 등도 크게 올랐다. 한은은 이달 소비자 물가 상승률도 지난달과 비슷하거나 더 높은 수준을 나타낼 것으로 전망했다.
이택근 현대경제연구원 연구위원은 “환율 상승은 국내 물가에 상방 압력을 가해 민간 소비를 위축시키고 정책 대응 여력을 제약할 수 있다”며 “특히 취약 계층의 체감 물가 부담이 커질 수 있다”고 말했다.
기업들도 고환율의 부담에서 자유롭지 못하다. 환율 상승은 수출 기업의 가격 경쟁력을 높이는 효과가 있지만, 원유와 원자재 등 수입 비용이 함께 증가해 생산비 부담도 커진다.
금융시장 불안도 변수다. 미국 금리 인상 압력에 따른 뉴욕증시 하락 여파가 국내 증시로 이어지면 외국인 자금 유출이 확대돼 원화 약세(환율 상승) 압력이 더욱 커질 수 있다. 외국인들이 단기 급등한 코스피에 대한 차익 실현에 나설 조짐도 나타나고 있다. 블룸버그통신은 7일 글로벌 자산운용사와 헤지펀드들이 반도체 등 인공지능(AI) 인프라 관련 종목을 중심으로 코스피 비중을 줄이고 있다고 보도했다.
재정경제부, 한국은행, 금융위원회, 금융감독원은 7일 긴급 시장상황 점검회의에서 최근 원화 약세 흐름에 편승한 투기 수요가 엿보인다며 시장 교란 행위에 엄정하게 대응하기로 했다.
댓글 0