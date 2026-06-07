“러시아 특수기관, 17세 소녀에 우크라 군인 독살 지시”

17세 소녀가 러시아 특수기관의 지시를 받아 마취제의 일종인 약물을 이용해 20대 우크라이나 군인을 살해한 혐의로 붙잡혔다고 우크라이나 매체가 보도했다.
우크라이나 온라인 매체 바벨 등 현지 매체에 따르면 우크라이나 경찰은 지토미르주에서 술에 마취제의 일종인 약물을 타 우크라이나 군인을 살해한 혐의를 받는 17세 소녀를 붙잡아 조사하고 있다.
수사 결과에 따르면 17세 소녀는 사건 발생 전 텔레그램을 통해 한 남성과 연락을 주고받은 것으로 파악됐다. 수사 당국은 이 남성이 러시아 특수기관의 요원이라고 밝혔다.
소녀는 요원의 지시에 따라 5월 말 마취제의 일종인 약물로 추정되는 것이 담긴 소포를 받은 것으로 파악됐다.
이후 소녀는 아파트에서 우크라이나 군인과 술을 마셨다. 이 자리에서 준비해 둔 약물을 술에 섞은 것으로 조사됐다. 소녀는 남성이 의식을 잃자 자리를 떠난 것으로 파악됐다.
우크라이나 군인은 4일 오후 발견된 것으로 알려졌다. 한 주민이 우크라이나 군인을 발견해 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.
이후 소녀는 거주지에서 체포된 것으로 알려졌다.
관계 당국은 자세한 사건 경위 등을 조사 중인 것으로 전해졌다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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