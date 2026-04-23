서준영, 정재경에 “이거 마시면 나랑 사귀는 거다” 소주 원샷

23일 방송되는 채널A ‘신랑수업2’ 6회에서는 ‘어머니들의 아이돌’ 배우 서준영이 자신의 연극을 관람해 준 정재경에게 보답하는 모습이 그려진다. 정재경이 일하는 곳을 직접 찾아가 응원하는 모습을 보여주는 것.
이날 방송에서 서준영은 채널A 사옥 근처인 서울 청계천에서 날씨 리포팅을 준비 중인 정재경을 발견한다. 자신이 운영하는 카페에서 미리 커피와 버터떡을 준비해 온 후 근처에서 조용히 정재경이 일하는 모습을 지켜본다.
정재경의 리포팅이 끝나자 서준영은 그의 동료들에게 다가가 커피와 버터떡을 돌린다. 정재경은 서준영의 센스 넘치는 ‘외조’에 “이런 경험은 처음!”이라며 행복하게 웃는다.
이후 서준영은 정재경의 로망이라는 말에 청계천가에 나란히 앉아서 데이트를 한다. 그러던 중, 두 사람은 정재경의 회사 선배와 마주친다. ‘현직 기자’인 정재경의 선배는 서준영에게 “두 분이 사귀는 사이가 된 거냐?” “재경이의 어느 부분이 마음에 드시는 건지?”라며 압박 면접 급 질문을 던지고, 서준영은 진땀을 뻘뻘 흘린다. 과연 정재경의 지인들이 서준영의 답에 합격점을 줄지 이목이 집중된다.
이어 두 사람은 정재경의 리드 하에 익선동에서 커플 타로점을 본다. 또한 직장인들의 ‘핫플’인 광화문 루프탑 호프집에서 ‘야장 데이트’를 즐긴다. 밤이 깊어지며 분위기가 무르익자, 서준영은 정재경에게 “이거 마시면 나랑 사귀는 거다!”라며 영화 ‘내 머릿속의 지우개’ 명장면을 패러디한 고백을 한다.
직후 서준영은 거침없이 소주를 원샷하고, 정재경은 빵 터져 웃으며 “(서준영의) 귀가 빨개졌다”며 놀린다. 서준영은 다시 진지하게 “재경이는 안 마셔?”라고 묻는데, 과연 정재경이 이에 어떤 반응을 보일지 본 방송이 더욱 궁금해진다.
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