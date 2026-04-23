오월드 “늑구 영상 촬영 중단…평온한 환경서 회복 전념”

대전 오월드에서 탈출 열흘 만에 돌아온 늑대 ‘늑구’에 대한 국민적 관심이 사그라지지 않고 있는 가운데, 오월드 측은 늑구 영상을 당분간 공개하지 않기로 했다.
오월드는 22일 공식 인스타그램을 통해 “현재 늑구에게 무엇보다 평온하고 조용한 환경이 필요하다고 판단해 완전한 회복을 위해 당분간 늑구의 사진과 영상 촬영을 진행하지 않기로 결정했다”고 밝혔다.
그러면서 “늑구의 상태가 충분히 안정되고 본래의 보금자리로 돌아가 편안하게 지낼 수 있는 시점에 다시 소식을 전해드리겠다”며 “늑구가 편안한 일상으로 돌아갈 수 있도록 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시길 바란다”고 했다.
일각에서는 지나친 ‘늑구앓이’로 인해 극성 민원이 제기되자 오월드 측이 영상 공유를 중단한 것이 아니냐는 추측이 나왔다.
앞서 오월드 측은 20일 늑구가 동물원에 복귀해 적응해 가는 모습을 소셜네트워크서비스(SNS)에 영상으로 공유했다. 당초 오월드 측은 늑구의 상태를 사진으로 공개했지만, 영상을 올려달라는 팬들의 요청이 이어지자 늑구가 먹이를 먹는 영상을 공개했다. 그러자 일부 누리꾼들은 늑구가 밥그릇이 아닌 바닥에 놓인 먹이를 먹는 모습을 두고 위생 문제를 제기했다.
논란이 확산되자 오월드 측은 “야생동물인 늑대는 본래 먹이를 그릇에 담아 먹는 동물이 아니다”며 “평소에도 별도의 용기를 사용하지 않는다”고 해명했다.
오월드가 문을 열기를 기다리는 시민들이 많지만, 당분간은 더 기다려야 할 것으로 보인다. 오월드 측은 늑구의 추이를 보면서 개장 시기를 결정한다는 입장이다. 대전시 관계자는 “늑구의 회복과 시설 점검 및 보수로 인해 재개장 시기는 장담할 수 없는 상태”라며 “현재는 늑구의 회복과 재발 방지 대책 마련에 집중하고 있다”고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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