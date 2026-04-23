안방·OTT·포털 접수…‘하트시그널5’ 여전한 원조 예능 저력

3년 만에 돌아온 ‘하트시그널5’이 안방은 물론, OTT와 포털 사이트까지 접수하며 흥행세를 이어가고 있다.
지난 14일 처음 방송된 채널A ‘하트시그널5’는 방송 첫 주 만에 굿데이터 코퍼레이션이 집계하는 펀덱스 차트에서 4월 3주 차 ‘비드라마 TV 화요일 부문’ 화제성 1위에 등극했다. 또한 펀덱스 차트 내 ‘비드라마 뉴스 부문’ 1위, ‘비드라마 VON(네티즌 반응) 부문’ 2위를 차지하며 원조 연애 예능다운 인기를 입증했다.
OTT에서도 무서운 인기 돌풍을 이어갔다. ‘하트시그널5’를 독점 공개 중인 티빙(TVING)의 경우, 1회는 실시간 라이브 1위를 차지했으며, 2회 역시 실시간 라이브 1위를 수성했다. 이 같은 인기에 힘입어 ‘하트시그널5’는 티빙이 발표한 ‘주간 콘텐츠 순위’(4월 13일부터 19일까지 집계)에서 예능 부문 1위에도 등극했다.
포털 사이트에서도 인기와 영향력을 입증했다. ‘하트시그널5’ 1, 2회는 각종 포털 사이트 실시간 인기 검색어를 점령했으며, 특히 ‘메기남 변호사 정준현’ ‘하트시그널5 강유경 대학생’ ‘하트시그널 직업과 나이 공개’ 등 키워드가 열띤 관심을 반영했다. 또한 유튜브에 공개된 ‘하트시그널5’의 공식 티저는 조회수 167만 회, 1회 예고는 조회수 209만 회를 돌파해 앞으로 더욱 상승세를 탈 ‘하트시그널5’의 인기를 예감케 했다.
한편 ‘하트시그널5’는 지난 21일 방송된 2회에서 입주자 6인(박우열 김성민 김서원 김민주 정규리 강유경)의 직업과 나이를 공개했다. 여기에 ‘메기남’ 정준현이 전격 등판하면서 ‘시그널 하우스’의 로맨스 지각 변동을 예고했다. 여기에 ‘몰표녀’로 화제를 모은 강유경이 2일 차에 자신에게 ‘문자’를 보낸 사람이 김성민이 아닌 박우열이라고 확신하면서 대혼란 로맨스를 예고했다. ‘메기남’ 정준현의 등장과 강유경의 오해로 또 한 번 격변에 휩싸일 ‘시그널 하우스’의 러브라인이 더욱 주목된다.
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