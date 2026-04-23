정동영 “北도, 우리도, 美도 아는 지명이 어떻게 기밀인가”

‘구성 핵시설’ 정보 유출 논란 반박
대북 정보 유출 논란에 휩싸인 정동영 통일부 장관이 23일 국민의힘의 사퇴 요구에 대해 “달을 보라고 했는데 손가락을 가리키는 것”이라며 반발했다. 그는 “달은 북핵 문제의 시급성을 강조한 것이고 손가락은 왜 지명을 얘기했냐고 하는 건데, 그 지명은 북도 알고 우리도 알고 미국도 아는데 그것이 어떻게 기밀인가”라고 했다.
“달 보라 했는데 손가락 가리키는 것”
정 장관은 지난달 6일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 “영변과 구성, 강선에 우라늄 농축 시설이 있다”고 발언했다. 문제가 된 것은 ‘구성’ 부분이었다. 미국은 정 장관의 발언과 관련해 한국 정부에 문제를 제기한 것으로 알려졌다.
정 장관은 이날 오전 서울 종로구 수운회관에서 한국종교인평화회의(KCRP) 대표회장인 박인준 천도교 교령을 예방한 뒤 기자들과 만나 야권의 사퇴 요구에 대해 “뉴스에도 나왔는데 뉴스에 나온 것도 기밀인가”라며 “이것은 지나친 정략“이라고 했다. 자신이 말한 ‘구성’은 기밀이 아니라는 설명이다.
정 장관은 “왜 지명을 감추어야 하느냐”며 “10년 전부터 수많은 연구기관에서 전문가들이, 심지어 의회 미국 의회 보고서에도 언급이 된다”고 했다. 이어 “근데 그 지명이 무슨 무슨 기밀이냐”며 “(북핵 문제의 심각성에 대한) 장관으로서의 책임감 있는 경고”라고 했다.
정 장관은 ‘미국 측에서 문제를 제기한 것은 사실이 아닌가’라는 지적에 대해 “문제를 일으킨 사람들의 의도가 있을 것”이라고 했다. 그러면서 문제를 일으킨 사람에 대해 “미국일 수도 있고, 우리 내부일 수도 있다”고 했다.
한미관계에 대한 우려가 나오는 데 대해선 “저는 그렇게 우려하지 않는다”며 “충분히 설명했고 객관적인 증거 자료가 다 나와 있다”고 했다. 그러면서 “이것이 그렇게 더 문제가 되리라고 생각하지 않는다”고 덧붙였다.
정 장관은 “본질은 북핵 문제가 심각하다는 것”이라고 했다. 그는 “이 시간 똑같이 얘기할 수 있다”며 “재깍재깍 북의 핵 시계는 돌아가고 있는데, 이것을 멈추도록 해야 되는 거 아니냐”고 했다. 그러면서 “제재, 압박, 봉쇄 안 되는데 어떻게 멈추나”라며 “빨리 대화와 협상으로의 전환이 필요한 것”이라고 했다.
정 장관은 “도널드 트럼프 미국 대통령의 아시아 방문 계기에, 중국 방문 계기에 뭔가 북미 대화의 계기를 만들어 봐야 된다하는 것이 통일부의 생각이고 제 생각”이라며 “북미 간 대화와 협상 국면으로 전환돼야 북핵 문제의 심각성에 접근하는 것”이라고 했다. 그러면서 “이런 식의 논란이 무슨 도움이 되느냐”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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