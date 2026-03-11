“먹는 알부민, 조미료 퍼먹는 셈” 서울대 교수의 경고

최근 TV홈쇼핑과 온라인 등에서 광고가 퍼지고 있는 ‘먹는 알부민’ 영양제에 대해 영양학적으로 과학적 근거가 부족하다는 전문가 지적이 나왔다.
뇌졸중 전문가인 이승훈 서울대병원 신경과 교수는 9일 유튜브 채널 ‘지식인사이드’에 올라온 영상에서 ‘사람들이 챙겨 먹지만 실제로는 효과 없는 영양제’에 대한 질문을 받고 “과학적으로 얘기할 때 단백질 영양제가 제일 어처구니없는 부분”이라고 답했다.
이 교수는 “알부민, 글루타치온, 콜라겐 같은 단백질 계열 영양제를 먹으면 아미노산으로 분해된다”며 “아미노산 중 대표적인 성분이 글루탐산이다. 글루탐산은 우리가 건강에 안 좋다고 생각하는 MSG와 동일한 성분”이라고 말했다. 이어 “알부민과 글루타치온을 많이 먹으면 조미료를 퍼먹는 것과 동일한 효과를 낸다”고 설명했다.
그는 “요즘 갑자기 알부민이 유행하길래 농담인 줄 알았다. 환자들이 저한테 물어보길래 장난치는 줄 알았다”며 “그런데 진짜 (알부민 영양제가) 있더라”고 했다. 그러면서 “(알부민을) 먹으면 분해되기 때문에 어쩔 수 없이 주사로 만드는 것”이라며 “단백질을 먹으라고 주면 아주 명백하게 조미료로 다 분해해서 먹게 되는 것”이라고 강조했다.
알부민은 간에서 합성돼 혈장 내에 가장 풍부하게 존재하는 단백질이다. 이 교수는 “알부민은 정말 중요하다. 체내 단백질 중에 제일 많은 성분”이라며 “간이 알부민을 만들려고 제일 노력한다”고 설명했다. 알부민은 혈관 내에서 수분을 끌어당기는 ‘삼투압’을 결정하는 핵심 성분이다. 근육 생성의 원료가 되는 아미노산을 저장하고 운반하는 역할을 한다. 건강한 성인의 경우 간에서 하루 약 10~15g의 알부민이 꾸준히 생성되기 때문에 별도로 보충할 필요가 없다.
주수호 전 대한의사협회장 역시 최근 소셜네트워크서비스(SNS) 스레드를 통해 일부 의사가 알부민 건강식품을 광고하는 것을 강하게 비판했다. 주 전 회장은 “알부민은 영양 상태가 극히 불량한 일부 환자에게 정맥주사로 주는 경우에만 의학적으로 유익하다는 것이 전 세계 의학계의 정설”이라며 “영양 상태가 정상인 사람에게 알부민을 주사해 봐야 모두 소변으로 배출된다. 심지어 구강으로 섭취해서 건강에 득이 된다는 것은 의사 권위를 이용해 일반인을 혹세무민하는 사기”라고 했다.
