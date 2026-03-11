쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…

친서방 팔라비 왕조시절 79대 수입
이란 공군이 주력기로 운용하던 미국산 F-14 톰캣 전투기 여러 대가 이스라엘의 공습으로 인해 파괴된 모습이 위성 사진에 포착됐다. 톰캣은 2022년 개봉한 미국 영화 ‘탑건: 매버릭’에 등장해 주인공 톰 크루즈가 몰고 싸웠던 전투기다. 미국에서는 20년 전에 퇴역했다.
관계 악화뒤 美서 유지-보수 지원 중단
기체 노후화에 운용 가능 전투기는 극소수
11일(현지 시간) 타임스오브이스라엘은 미국 민간 위성업체 밴터가 공개한 위성 사진을 인용해 최소 12대의 이란 군용기가 파괴된 상태라고 보도했다. 앞서 이스라엘군(IDF)은 7일 이란 이스파한 공군기지에 배치된 F-14 전투기 여러 대를 공격해 부쉈다고 발표한 바 있다.
IDF는 당시 공습 과정에서 이스라엘 공군 항공기에 위협적으로 판단되는 이란의 탐지·방공 시스템도 타격했다고 밝혔다.
밴터의 위성 사진을 보면 이스파한 제8전술공군기지에 F-14 전투기 등이 부서진 채 놓여 있다. 또 다른 사진에는 해당 기지 내 항공기 강화 격납고(HAS·Hardened Aircraft Shelter) 1개가 완전히 파괴되고, 3개가 손상된 모습이 담겼다.
이란은 1979년 이슬람 혁명 이전 친서방 팔라비 왕조 시절에 소련 항공기를 견제하고자 미국으로부터 F-14 전투기를 수입했다. 당초 미국은 80대를 공급하기로 했으나, 중간에 이슬람 혁명이 발생해 79대만 인도됐다.
이후 미국과 이란의 관계가 악화하면서 미국은 이란에 F-14 유지·보수 기술 지원을 모두 중단했다. 기체 노후화와 이스라엘의 공습으로 현재 이란이 운용할 수 있는 F-14 전투기는 매우 적은 것으로 알려졌다.
