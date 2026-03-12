휠체어컬링 백혜진-이용석 은메달…16년 만이자 사상 두번째 메달

휠체어컬링 믹스더블 세계랭킹 1위 한국의 백혜진(43)-이용석(42) 조가 겨울패럴림픽(장애인올림픽)에서 16년 만이자 사상 두 번째 메달을 목에 걸었다.
백혜진-이용석 조는 11일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울패럴림픽 휠체어컬링 믹스더블 결승전에서 연장까지 가는 접전 끝에 아쉽게 중국에 7-9로 졌다.
중국은 이번 대회에서 처음 정식 종목으로 채택된 믹스더블에선 세계 6위지만, 휠체어컬링 세계 순위에선 압도적인 세계 최강 팀이다. 한국은 이번 대회 예선에서도 중국에 6-10으로 패했다.
박길우 믹스더블 대표팀 감독(59)은 “믹스더블이 첫 정식 종목이 되면서 지난해 9월에 뭉쳐 험한 파도를 넘어 여기까지 왔다”며 “선수들은 최선을 다했고, 우리가 보여줄 수 있는 것은 다 보여준 경기였다. 1%의 운이 부족했다고 평가하고 싶다”고 말했다.
연장까지 이어간 승부라 아쉬움이 더 했다. 특히 경기 초반 한국의 샷이 흔들렸던 것이 아쉬웠다.
1엔드 선공으로 경기를 시작한 한국은 이용석의 첫 샷이 흔들리면서 위기를 맞아 3점을 내주면서 불리한 상황 속에서 경기를 풀어갔다. 끈질기게 중국을 추격하던 한국은 중국의 마지막 선공이던 7엔드에서 경기당 한 번 사용할 수 있는 일종의 찬스인 ‘파워플레이’를 사용해 3점을 추가했고, 8엔드에서 7-7 동점을 만들어 승부를 연장으로 끌고가며 승기를 잡는 듯 했다.
하지만 경기 후반부에 주춤했던 중국의 샷이 연장전에서 다시 살아나며 결국 2점을 내줘 패했다. 이날 중국은 연장까지 8엔드를 제외하곤 한국의 매 선공 엔드마다 2점 이상 득점을 하며 결국 금메달을 목에 걸었다.
백혜진은 “초반에는 우리가 샷이 되지 않아 점수 차이가 났지만, 질거라는 생각은 하지 않고 끝까지 따라가려 했다”며 “그 결과로 8엔드까지 동점을 만들었는데, 마지막에 조금 부족했던 것이 아쉽다”고 말했다.
금메달은 놓쳤지만, 한국은 이 종목에서 사상 첫 메달을 땄던 2010년 밴쿠버 대회(은메달) 이후 16년 만에 메달을 목에 걸었다. 특히 2010년 사상 첫 메달의 주인공 중 한 명이었던 박 감독은 선수와 지도자로 모두 패럴림픽 메달을 목에 걸게 됐다.
이용석은 “감독님께서 16년 전에 은메달을 땄기 때문에 우리는 금메달을 따 감독님을 뛰어넘고 싶었는데 아쉽다”며 “다만 선수 생활을 늦게 시작했는데, 빠른 시간에 국가대표가 된 것을 넘어 패럴림픽에 출전해 이렇게 메달을 딴 것에 행복하다”고 했다.
이날 믹스더블 대표팀의 은메달로 한국 선수단은 금 1개, 은 3개, 동메달 1개를 확보했다.
