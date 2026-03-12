이재룡 CCTV 보니…분리대 10여개 쓸면서 중앙선 타고 질주

이재룡 씨는 6일 밤 주차장에서 차량에 올라 운전한 지 약 10분 만에 도로 중앙분리대를 들이받았다. 채널A
서울 강남에서 음주운전을 하다 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡 씨(62)의 사고 직전 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 영상에서 이 씨는 누군가와 통화를 하며 걸어가다가 운전석에 올라 주차장을 떠났다. 이 씨는 차량에 오른 지 약 10분 만에 도로 중앙분리대를 들이받는 사고를 냈다.

이재룡 씨가 6일 밤 10시 55분경 주차장에서 흰색 승용차로 다가가더니 그대로 운전석에 올라 시동을 걸었다. 채널A
채널A는 도로교통법 위반(사고 후 미조치) 등의 혐의로 경찰에 붙잡힌 이 씨의 사고 직전 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 11일 단독 공개했다. 영상에 따르면 이 씨는 6일 밤 10시 55분경 주차장에서 흰색 승용차로 다가가더니 그대로 운전석에 올라 시동을 걸었다. 차량은 주차장을 빠져나와 큰길 쪽으로 이동했다. 이 씨는 차량에 올라 운전한 지 약 10분 만인 밤 11시 5분경 도로 중앙분리대를 들이받았다.

이재룡 씨가 6일 밤 10시 55분경 주차장에서 흰색 승용차로 다가가더니 그대로 운전석에 올라 시동을 걸었다. 채널A
이 씨와 동석자들은 주차장 근처 음식점에서 오후 8시 30분경 계산을 하고 나온 것으로 알려졌다. 경찰이 확보한 음식점 주문 내역에는 삼겹살, 소주 3병, 맥주 1병이 포함돼 있었던 것으로 전해졌다. 경찰은 이 씨가 음식점을 나와 주차장에서 포착되기까지 2시간 30분 가량의 행적을 쫓고 있다.

이 씨는 6일 오후 11시 5분경 지하철 7호선 청담역 인근에서 운전하다가 중앙분리대를 잇달아 들이받은 뒤 별다른 조치 없이 달아난 혐의를 받고 있다. 사고 이후 중앙분리대 10여 개는 완전히 부서졌다. 이 씨는 사고 후 자신의 집에 차량을 주차한 뒤 지인의 집에서 붙잡혔다.

검거 당시 음주 측정에서 이 씨의 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었다. 당초 이 씨는 “운전할 때는 음주 상태가 아니었다”는 취지로 진술했다가 이후 “소주 4잔을 마시고 운전했으며 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다”는 취지로 혐의를 인정했다.

이재룡 씨는 6일 밤 주차장에서 차량에 올라 운전한 지 약 10분 만에 도로 중앙분리대를 들이받았다. 채널A
이 씨는 사고 나흘 만인 10일 경찰에 출석해 4시간가량 조사받았다.

이 씨는 취재진 앞에서 “제 잘못된 행동으로 많은 분께 심려를 끼쳐드려서 정말 죄송하다”고 말했다. 이어 “경찰 조사에서 사실대로 다 말씀드렸다”며 “앞으로 있을 법적 절차에도 성실히 잘 따르도록 하겠다”고 말했다. 그러면서 “다시 한번 저의 잘못에 대해 사과드리겠다”며 고개 숙였다.

이 씨는 가드레일을 들이받고 도망친 이유를 묻자 “인지하지 못했다”고 답했다. 음주운전 전력이 있는데도 다시 술을 마시고 운전대를 잡은 이유에 대해선 “잘못했다”며 “죄송하다”고 했다.

음주운전을 시인한 배우 이재룡이 10일 오후 서울 강남경찰서 교통조사계에서 피의자 신분으로 조사를 받고 나와 차량으로 이동하고 있다. 뉴스1
이 씨는 2003년 3월 강남구 청담동에서 음주 상태로 운전하다 택시를 들이받아 면허가 취소됐다. 2019년 6월에도 술에 취해 강남구의 한 볼링장 입간판을 넘어뜨려 파손한 혐의로 붙잡혔다가 같은 해 8월 검찰에서 기소유예 처분을 받았다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
