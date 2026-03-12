이재룡 CCTV 보니…분리대 10여개 쓸면서 중앙선 타고 질주

서울 강남에서 음주운전을 하다 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡 씨(62)의 사고 직전 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 영상에서 이 씨는 누군가와 통화를 하며 걸어가다가 운전석에 올라 주차장을 떠났다. 이 씨는 차량에 오른 지 약 10분 만에 도로 중앙분리대를 들이받는 사고를 냈다.
채널A는 도로교통법 위반(사고 후 미조치) 등의 혐의로 경찰에 붙잡힌 이 씨의 사고 직전 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 11일 단독 공개했다. 영상에 따르면 이 씨는 6일 밤 10시 55분경 주차장에서 흰색 승용차로 다가가더니 그대로 운전석에 올라 시동을 걸었다. 차량은 주차장을 빠져나와 큰길 쪽으로 이동했다. 이 씨는 차량에 올라 운전한 지 약 10분 만인 밤 11시 5분경 도로 중앙분리대를 들이받았다.
이 씨와 동석자들은 주차장 근처 음식점에서 오후 8시 30분경 계산을 하고 나온 것으로 알려졌다. 경찰이 확보한 음식점 주문 내역에는 삼겹살, 소주 3병, 맥주 1병이 포함돼 있었던 것으로 전해졌다. 경찰은 이 씨가 음식점을 나와 주차장에서 포착되기까지 2시간 30분 가량의 행적을 쫓고 있다.
이 씨는 6일 오후 11시 5분경 지하철 7호선 청담역 인근에서 운전하다가 중앙분리대를 잇달아 들이받은 뒤 별다른 조치 없이 달아난 혐의를 받고 있다. 사고 이후 중앙분리대 10여 개는 완전히 부서졌다. 이 씨는 사고 후 자신의 집에 차량을 주차한 뒤 지인의 집에서 붙잡혔다.
검거 당시 음주 측정에서 이 씨의 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었다. 당초 이 씨는 “운전할 때는 음주 상태가 아니었다”는 취지로 진술했다가 이후 “소주 4잔을 마시고 운전했으며 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다”는 취지로 혐의를 인정했다.
이 씨는 사고 나흘 만인 10일 경찰에 출석해 4시간가량 조사받았다.
이 씨는 취재진 앞에서 “제 잘못된 행동으로 많은 분께 심려를 끼쳐드려서 정말 죄송하다”고 말했다. 이어 “경찰 조사에서 사실대로 다 말씀드렸다”며 “앞으로 있을 법적 절차에도 성실히 잘 따르도록 하겠다”고 말했다. 그러면서 “다시 한번 저의 잘못에 대해 사과드리겠다”며 고개 숙였다.
이 씨는 가드레일을 들이받고 도망친 이유를 묻자 “인지하지 못했다”고 답했다. 음주운전 전력이 있는데도 다시 술을 마시고 운전대를 잡은 이유에 대해선 “잘못했다”며 “죄송하다”고 했다.
이 씨는 2003년 3월 강남구 청담동에서 음주 상태로 운전하다 택시를 들이받아 면허가 취소됐다. 2019년 6월에도 술에 취해 강남구의 한 볼링장 입간판을 넘어뜨려 파손한 혐의로 붙잡혔다가 같은 해 8월 검찰에서 기소유예 처분을 받았다.