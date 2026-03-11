정성호 “검사들에 李공소취소 말한 사실 없다” 거래설 부인

정성호 법무부 장관은 11일 ‘이재명 대통령 사건 공소 취소와 검찰 개편안 거래설’에 대해 “그 어떤 집단이나 세력과도 거래는 없다”고 일축했다.
정 장관은 이날 자신의 페이스북에 “황당한 음모론으로 인해 진지하게 숙의돼야 할 검찰개혁 논의가 소모적 논쟁에 휩싸이고 있다. 다시 건설적인 개혁의 논의에 집중하길 바라는 마음으로 분명히 말씀드린다”며 이같이 올렸다. 앞서 MBC 기자 출신인 장인수 씨는 전날 방송된 유튜브 ‘김어준의 뉴스공장’에서 ”이 대통령의 최측근인 정부 고위 관계자가 최근 다수 고위 검사들에게 ‘내 말이 곧 대통령 뜻’ ‘나는 대통령이 시킨 것만 한다’면서 ‘(대통령 사건) 공소 취소해줘라’라는 메시지를 전달했다”고 주장했다. 이후 일각에선 고위 관계자를 정 장관으로 추측했다.
정 장관은 “저는 검사들에게 특정사건 관련 공소취소에 대해 말한 사실이 없고 보완수사권과 연관지어 메시지나 문자를 전달한 사실도 없다”며 “장관 취임 이후 일관되게 검사들에게 전한 바는 ‘검찰이 왜 국민의 신뢰를 잃었는지 반성하고 변화할 것’, ‘개혁 국면에 동요말고 각자 원래 해야 할 임무에 최선을 다하라’는 것”이라고 했다. 이어 “국민주권 정부의 검찰개혁은 ‘범죄로부터의 국민 안전’, ‘민생 안정’이 기준일 뿐”이라며 “오직 국민 인권 보호 역할에 충실한 검찰로 만드는 것을 목표로 한다. 그 어떤 집단이나 세력과도 거래는 없다”고 강조했다.
정 장관은 “자신들의 생각과 다르다고 전 국민이 숙의해야 할 검찰개혁 담론에 음모론이라는 매우 부적절한 주장을 꺼내고 합리적 토론이 이뤄져야 할 공론장을 분열과 갈등에 빠지게 하는 것은 안타까운 일”이라며 “검찰개혁은 흔들림 없이 추진될 것이고, 법무부는 맡은 바 임무에 충실할 것”이라고 했다.
댓글 0