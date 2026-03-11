이나영 “원빈, 여전히 연기 욕심 많아…관심 감사해한다”

배우 이나영이 남편 원빈이 여전히 연기 욕심이 크다며 대중의 관심에 감사해하고 있다고 전했다.
11일 오전 서울 종로구 삼청로 인근의 카페에서 ENA 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’(극본 박가연/연출 박건호/이하 ‘아너’)에 출연한 배우 이나영의 종영 인터뷰가 진행됐다.
이날 이나영은 “작품을 무사히 잘 마쳐서 다행이다, 스릴러 장르라 무거울 수 있는데 생각보다 많은 분이 좋은 반응을 주셔서 감사했다”라고 소감을 밝혔다.
다만 극의 결말은 현실적인 엔딩으로 호불호가 갈리는 지점이 있었다. 이에 대해 이나영은 “우리 작품이 뭔가 하나의 답을 두고 가는 작품은 아니라 그런 것 같다”라면서 “아픔을 정면돌파 하는 게 아니라 기다려주고 들어주고 하는 결이다 보니 끝맺음을 안 하면서 여지를 열어두는 분위기가 아니었나 한다”라고 말했다.
남편 원빈 역시 작품을 재미있게 시청했다는 후문이다. 이나영은 “원빈도 드라마를 보는데, 내가 뒷 이야기를 말 안 해주니까 ‘이거 이런 거지?’ 하면서 자꾸 떠보더라, 그 와중에 내 눈치를 보면서 맞추려고 하는데 끝까지 말 안해줬다”라며 “처음엔 같이 보다가 나중에는 따로 봤다”라고 해 웃음을 자아냈다. 이어 “시청자들이 이렇게 궁금하는 거면 우리 작품이 잘 가고 있구나 싶었다”라고 덧붙였다.
2015년생인 아들은 엄마의 드라마를 보지 못했다고. 이나영은 “아이가 보고 싶어 하는데 15세 관람가라 보지 못했다”라면서도 “‘아너’는 나중에라도 아이가 봤으면 하는 작품”이라고 말했다.
이나영에 비해 원빈은 긴 공백기를 갖고 있다. 이에 대해 이나영은 “(원빈도) 연기 욕심이 많다”라며 “많은 분이 계속 관심을 가져주시고 하니 본인도 감사하게 생각한다”라고 했다.
한편 이나영은 ‘아너’에서 셀럽 변호사 윤라영을 연기,깊이 있는 감정 연기로 작품의 중심을 단단히 잡았다. 의뢰인의 상처를 변호하면서도 정작 자신의 상처와는 마주하지 못하는 윤라영의 고통, 괜찮지 않다는 절망, 그러나 그 상처를 이용해 짓밟으려는 가해자에 맞서 스스로를 변호하는 용기, 같은 비극이 반복되지 않도록 만들겠다는 결심까지 요동치는 감정 변화를 섬세하게 풀어내며 호평을 얻었다.
