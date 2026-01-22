스태프 머리채 잡고, 무릎 꿇은 손담비…무슨 일?

가수 손담비가 10년 전 촬영 현장에서 찍은 사진을 공유했다. 장난기 가득한 표정으로 스태프의 머리채를 붙잡는 등 오랫동안 함께 일해온 스태프들과 스스럼없이 장난치는 모습 등이다.
22일 손담비는 자신의 인스타그램에 “10년 전 추억 사진 아직도 같이 일하고 있는 우리 헤어 메이크업”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다. 그는 “10년 전에도 역시 재밌었어. 10년 후에도 다 같이 지금처럼 각자의 위치에서, 우리 서로 웃자”라고 했다.
손담비가 공개한 사진을 살펴보면 스태프의 머리채를 잡은 채 장난스러운 표정을 짓는 모습과 스태프에게 무릎을 꿇고 사과하는 모습 등이 담겼다. 이에 대해 많은 팬들은 손담비와 스태프의 화기애애한 모습을 호평하는 댓글들을 남겼다.
손담비가 스태프들과 스스럼 없이 장난치며 지내는 모습을 본 일부 누리꾼들은 최근 논란이 된 방송인 박나래 사례와 비교하기도 했다. 박나래는 갑질 논란 등으로 현재 전 매니저와 법적 다툼을 벌이고 있다. 박나래에 대한 경찰 수사도 진행 중이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
