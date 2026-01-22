美 쿠팡 투자사 “韓정부가 차별적 대우” 조사 요청

미국의 쿠팡 투자사 두 곳이 “한국 정부가 쿠팡의 사업을 마비시키기 위해 노동, 금융, 관세 등 정부 차원의 총력전을 펼치고 있다”며 미국 정부에 조사를 요구하고 나섰다. 한국 정부의 쿠팡 조사 때문에 쿠팡 주가가 하락해 손해를 봤다는 것이 이들의 주장이다.
21일(현지 시간) 로이터통신에 따르면 미국의 투자 회사인 그린오크스와 알티미터는 “한국 정부가 쿠팡을 상대로 차별적 행위를 통해 공세를 펼치고 있다”며 미국 무역대표부(USTR)에 조사를 요청했다.
이들은 “한국의 대응이 일반적인 규제 집행 범위를 훨씬 넘어섰다”며 “(미국이) 관세 및 기타 제재를 포함한 ‘적절한 무역 조치’를 부과해 줄 것을 요구했다”고 밝혔다. 이에 대해 그린오크스 측 대리인은 “저희 투자 가치가 위협받고 있다”고 설명했다.
로이터통신에 따르면 쿠팡의 뉴욕 증시 상장 주가는 지난해 11월 30일 데이터 유출 사실을 공개한 이후 약 27% 하락했다. 공시에 따르면 그린오크스와 관련 법인들은 1.4억 달러(약 2000억 원) 이상의 쿠팡 주식을 보유하고 있다.
로이터통신은 이같은 움직임에 대해 “기업 간 분쟁을 정부 간 무역 문제로 확대시킬 수 있으며, 미국 무역법과 국제 조약을 근거로 한국 당국의 조치에 이의를 제기할 가능성이 있다”고 보도했다.
앞서 이재명 대통령은 21일 신년 기자회견에서 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사건과 관련해 미국 정부와 의회가 ‘미국 기업에 대한 차별’이라고 주장하고 있는 데 대해 “대한민국은 주권 국가”라며 “글로벌 기업이든 국내 소기업이든 관계없이 법과 원칙에 따라 상식적으로 대처할 것”이라고 밝혔다.
제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표는 최근 미국을 방문한 여한구 산업통상부 통상교섭본부장과 만나 “한국 정부가 쿠팡을 사실상 파산시키려는 것 아니냐”는 우려를 전한 것으로 알려졌다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 미 뉴욕 증시에 상장된 미국 법인이다. 김범석 쿠팡Inc 의장의 국적도 미국이다.
이에 여 본부장은 관계 법령에 따라 관련 기관이 철저히 조사를 진행하고 있는 사안임을 설명하며, 이를 한미 간 외교·통상 현안으로 확대해석하는 것은 부적절하다고 강조했다. 특히 여 본부장은 미국 측이 이를 ‘미국 기업 탄압’으로 간주하는 것을 경계하며 “이번 사안을 한미 간 외교·통상 현안으로 확대해석하는 것은 부적절하다”고 선을 그었다.
