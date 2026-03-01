정청래 “조작 검사 민낯 샅샅이 보여주겠다”… ‘쌍방울 대북송금 의혹’ 국조 이어 특검 추진

더불어민주당 정청래 대표가 이재명 대통령과 관련한 ‘쌍방울 대북송금 의혹’을 ‘명백한 조작’으로 규정하고 “국정조사를 추진해 조작 검사의 민낯을 샅샅이 보여드리고, 부당한 공소는 취소시키겠다”고 말했다. 민주당은 국정조사를 마친 뒤 윤석열 전 대통령 부부 관련 각종 의혹을 수사하는 2차 종합특검과 별도로 조작 기소 혐의에 대한 특검을 추진하겠다는 계획도 밝혔다.
정 대표는 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “구치소에 수감 중이던 김성태 전 (쌍방울그룹) 회장이 (수원지검 1313호) 검사실을 집무실처럼 이용했다는 것이 법무부 특별점검으로 밝혀지고 있다”고 주장했다.
이 같은 정 대표의 발언은 김 전 회장의 구치소 면회 녹취록을 근거로 한 것이다. 수원지검 1313호실에서 김 전 회장이 쌍방울 임원들과 주주총회 등 관련 회의를 한 정황이 녹취록에 나타나고, 이는 김 전 회장을 회유해 이 대통령을 엮기 위한 특혜 제공 정황이란 것이다. 정 대표는 “법을 왜곡한 조작은 날강도보다 더한 살인 행위”라며 “국정조사를 추진해 조작 검사의 민낯을 샅샅이 보여드리고, 부당한 공소는 취소시키겠다”고 강조했다.
하지만 이 사건을 수사했던 박상용 검사는 “정당한 수사와 재판 과정을 도외시한 채 ‘1장 분량’에 불과한 개인적 사담인 (김 전 회장의) 면회 녹취록 일부 표현을 침소봉대해 왜곡·과장했다”고 반박하고 있다. 그는 8일 입장문을 통해 “김 전 회장이 1313호실에서 만난 인물들은 수사 목적상 대질 조사를 위해 소환된 참고인일 뿐 수사 외 이유로 소환된 사실이 없다”며 “(해당 쌍방울 임원들은) 이화영 전 경기도 평화부지사 1심 판결 증인이었고, 이 전 부지사도 유죄가 확정됐다”고 했다.
민주당은 대북송금 사건을 포함한 7개 사건의 조작 기소 여부를 규명하는 국정조사요구서를 작성해 11일 국회에 제출할 예정이다. 이후 4월까지 국정조사를 마친 뒤 드러나는 조작 기소 혐의와 관련해 특검을 추진한다는 계획이다. 한병도 원내대표는 이날 ‘윤석열 정권 조작 기소 진상규명 및 공소 취소를 위한 국정조사 추진위’ 주최로 열린 국회 토론회에서 “국정조사를 하다 보면 많은 (조작) 내용이 나올 텐데 이에 대해서는 특검을 추진하겠다”며 “조작 기소에 가담한 세력들의 과거 악행을 반드시 뿌리 뽑아서 역사적 정의를 세우겠다”고 했다.
댓글 0