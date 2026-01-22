한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

이번 여론 조사는 한 전 대표의 당원 게시판 논란을 둘러싼 전현직 당 대표의 대립이 이어지고 있는 상황에서 나왔다. 한 전 대표는 아직까지 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표를 예방하지 않는 등 두 사람의 극한 대립이 이어지는 양상이다. 유승민 전 의원과 소장파 의원 그룹인 ‘대안과 미래’ 소속 의원들이 단식 농성장을 찾아 장 대표를 격려한 가운데, 정치권 일각에선 장 대표를 예방하지 않는 한 전 대표가 고립무원을 자초했다는 분석이 나왔다.
앞서 당내에서는 한 전 대표의 예방을 바라는 메시지가 나왔다. 국민의힘 최수진 원내수석대변인은 21일 국회에서 기자들과 만나 ‘한 전 대표도 (농성장에) 오면 하는 바람이 있나’라는 취재진 질문에 “(한 전 대표가) 오시면 좋겠지만 저희가 할 수 없는 부분”이라며 “대통합 메시지가 나오면 (좋겠다는) 개인적인 바람”이라고 했다.
이번 NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트, 응답률은 20.2%(총 4959명과 통화해 1001명 응답 완료)다. 보다 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.
