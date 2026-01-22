한동훈 제명 결정, 민주-국힘 지지층 모두 “잘했다” 더 많아

한동훈 국민의힘 대표와 장동혁(왼쪽) 최고위원 등이 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에 참석하고 있다. 2024.12.12. 뉴시스
국민의힘 중앙윤리위원회가 한동훈 전 대표에 대한 제명을 결정한 데 대해 더불어민주당, 국민의힘 지지층 모두에서 “잘한 결정”이라는 견해가 “잘못한 결정”이라는 견해보다 많았다는 여론조사 결과가 22일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 19~21일 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 정례 전국지표조사(NBS)를 실시한 결과, 국민의힘 윤리위의 한 전 대표에 대한 제명 결정에 대해 응답자 43%는 “잘한 결정”이라고 응답했다. 반면 “잘못한 결정” 응답은 38%였다. 모름･무응답은 19%로 집계됐다.

정당별로 보면 더불어민주당 지지층에서는 ‘잘한 결정’ 43%, ‘잘못한 결정’ 41%로, 잘한 결정이라는 응답이 더 많았다. 국민의힘 지지층에서도 ‘잘한 결정’이라는 응답이 53%로, ‘잘못한 결정’이라는 응답(39%)보다 많았다.

이념 성향별로 봐도 진보층, 중도층, 보수층 모두에서 ‘잘한 결정’이라는 응답이 ‘잘못한 결정’이라는 응답보다 많았다. 진보층에서는 ‘잘한 결정’ 44% ‘잘못한 결정’ 42%로 나타났다. 중도층에서는 ‘잘한 결정’ 42% ‘잘못한 결정’ 41%, 보수층에서는 ‘잘한 결정’ 49% ‘잘못한 결정’ 38%로 집계됐다.

이번 여론 조사는 한 전 대표의 당원 게시판 논란을 둘러싼 전현직 당 대표의 대립이 이어지고 있는 상황에서 나왔다. 한 전 대표는 아직까지 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표를 예방하지 않는 등 두 사람의 극한 대립이 이어지는 양상이다. 유승민 전 의원과 소장파 의원 그룹인 ‘대안과 미래’ 소속 의원들이 단식 농성장을 찾아 장 대표를 격려한 가운데, 정치권 일각에선 장 대표를 예방하지 않는 한 전 대표가 고립무원을 자초했다는 분석이 나왔다.

더불어민주당의 통일교 및 공천뇌물 특검 수용을 촉구하며 5일째 단식을 이어가고 있는 장동혁 국민의힘 대표가 19일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 마른세수를 하고 있다. 2026.1.19/뉴스1
앞서 당내에서는 한 전 대표의 예방을 바라는 메시지가 나왔다. 국민의힘 최수진 원내수석대변인은 21일 국회에서 기자들과 만나 ‘한 전 대표도 (농성장에) 오면 하는 바람이 있나’라는 취재진 질문에 “(한 전 대표가) 오시면 좋겠지만 저희가 할 수 없는 부분”이라며 “대통합 메시지가 나오면 (좋겠다는) 개인적인 바람”이라고 했다.

국민의힘 한동훈 전 대표가 지난 18일 페이스북에 자신에 대한 당의 징계 추진과 관련한 입장을 밝히는 영상을 올렸다. 한 전 대표는 당원 게시판 논란과 관련해 “상황이 여기까지 오게 한 것에 대해 국민과 당원께 송구하다＂며 사과했다. (한동훈 페이스북 영상 캡처. 재판매 및 DB 금지) 2026.1.19/뉴스1
이번 NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트, 응답률은 20.2%(총 4959명과 통화해 1001명 응답 완료)다. 보다 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

