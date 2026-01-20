트럼프의 그린란드 병합 의지, ‘이 사람’이 불씨 지폈다

화장품 브랜드 ‘에스티로더’의 상속자로 유명한 미국 재벌 로널드 로더(83)가 지난해 2월 뉴욕포스트에 기고한 글의 제목이다. 그는 이 글에서 희토류 등 덴마크령 그린란드의 풍부한 지하자원을 거론하며 “그린란드가 미국의 다음 개척지가 되어야 한다”고 주장했다.
19일 영국 텔레그래프, 가디언 등은 그린란드 병합을 추진하는 도널드 트럼프 미국 대통령에게 그린란드 매입 아이디어를 제공한 사람이 바로 로더라고 보도했다. 로더는 트럼프 대통령과 같은 펜실베이니아주 와튼 경영학석사(MBA) 출신이며 오랫동안 트럼프 대통령과 집권 공화당을 후원해왔다.
이 사실은 트럼프 1기 행정부에 활동했지만 대통령과 불화로 갈라선 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관의 증언으로 알려졌다. 볼턴 전 보좌관은 텔레그래프에 2018년 말 트럼프 대통령이 자신을 워싱턴 백악관 집무실로 불렀다고 회고했다. 당시 대통령이 “엄청 유명한 사업가(로더)가 내게 ‘그린란드를 매입하라’고 조언하는데 어떻게 생각하느냐”고 물었다고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 2019년 8월 처음으로 그린란드 병합 의지를 드러냈다. 집권 2기에는 군사력 사용까지 거론하며 이를 강하게 밀어붙이고 있다. 볼턴 전 보좌관은 가디언에 “트럼프 대통령은 친구들에게서 들은 ‘정보’를 ‘진실’로 받아들인다”며 로더의 조언이 적지 않은 영향을 미쳤을 것으로 진단했다.
로더는 트럼프 대통령과 1960년대 와튼에서 처음 만나 긴밀하게 교류한 것으로 알려졌다. 그는 2016년 대선 당시 트럼프 대통령 측에 약 10만 달러(약 1억4700만 원)를 기부했다. 2024년 대선에서는 트럼프 대통령의 슈퍼팩(Super PAC·정치활동위원회)에 500만 달러(약 73억5000만 원)를 썼다. 이와 별도로 당시 장당 100만 달러(약 14억7000만 원)인 트럼프 대통령과의 만찬에도 참석한 것으로 알려졌다.
로더는 그린란드에서 일부 사업도 영위하고 있다. 덴마크 언론에 따르면 로더는 그린란드 배핀만산 용천수 수출 등 그린란드에서 사업을 하는 미국 회사에 투자자로 이름을 올렸다.
가디언은 로더가 우크라이나 광물 자원에 관한 미국 기업들의 컨소시엄에도 이름을 올렸다고 보도했다. 트럼프 대통령에게 우크라이나와의 광물 협정을 맺으라고 부추긴 사람 역시 로더일 것이라고 추측했다.
로더는 로널드 레이건 전 행정부에서 공직에 몸담기도 했다. 당시 국방부 차관보 대행으로 유럽 및 북대서양조약기구(NATO·나토) 정책을 담당했고, 주오스트리아 미국 대사도 역임했다. 1989년 뉴욕시장 선거에서 공화당 후보로 출마했지만 낙선했다.
