“수업이 보이기 시작했다”…청각장애 학생 수신율 20%→85%의 변화

SK행복나눔재단 4년간 ‘세상 파일’ 통한 프로젝트 정리
청각장애 학생을 위한 인공지능(AI) 기반 문자 통역 서비스가 실제 수업 현장에서 학습 효과를 크게 끌어올린 것으로 나타났다. 교사의 말이 실시간 문자로 변환되자, 수업 내용을 “거의 듣지 못하던” 학생들이 칠판과 화면을 오가며 수업에 직접 참여하는 장면이 교실의 일상이 됐다는 평가다.
SK행복나눔재단은 사회문제 해결 플랫폼 ‘세상파일’을 통해 청각장애 학생 문자 통역 프로젝트의 운영 성과와 변화 과정을 담은 인사이트 리포트를 발간했다고 밝혔다. 리포트는 2021년부터 2024년까지 4년간 진행된 프로젝트 전 과정을 정리한 자료다.
● 수업 수신율 20%→85%…AI가 바꾼 교실 풍경
프로젝트의 핵심은 교사의 발화를 실시간으로 문자로 변환해 제공하는 AI 기반 문자 통역 서비스 ‘소보로’다. 음성 중심으로 설계된 교실 환경에서 청각장애 학생의 학습 접근성을 높이기 위해 개발·적용됐다.
전국 초·중·고교 청각장애 학생 240명이 참여한 효과 분석 결과, 수업 내용 수신율은 서비스 도입 전 평균 20%에서 85%로 크게 상승했다. 수업 이해도 역시 평균 46점에서 65점으로 개선됐고, 수업에 대한 자신감은 프로젝트 초기 40% 수준에서 종료 시점에는 100%로 높아졌다. 수업 흥미도도 30%에서 75%로 증가한 것으로 나타났다.
● 정확도 78%→96%…현장 시행착오까지 기록
리포트에는 성과 지표뿐 아니라 현장 적용 과정에서의 시행착오와 개선 과정도 함께 담겼다. 실시간 문자 통역 정확도는 초기 약 78% 수준에서 출발해, 교실 환경별 소음 처리와 발화 패턴 학습 등을 거치며 최종 96%까지 향상됐다.
재단 측은 이러한 운영 과정을 구체적으로 기록함으로써, 교육·복지·기술 분야에서 사회문제 해결을 고민하는 실무자와 사회혁신 관계자들에게 참고 자료로 활용될 수 있도록 했다고 설명했다.
한편 ‘소보로’는 현재 전국 16개 시도 교육청의 보조공학기기 지원 품목으로 등록돼 있다. 청각장애 학생은 각 시도 교육청이나 특수교육지원센터를 통해 신청하면 무상으로 대여받을 수 있다.
