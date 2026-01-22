비틀비틀 화물차, 경찰차가 들이받아 멈춰…의식 잃은 운전자 구했다

7일 오후 전남 순천시의 한 도로에서 경찰이 화물차를 일부러 들이받아 멈춰 세웠다. 채널A

의식을 잃은 남성이 몰던 화물차가 비틀거리자 이를 의아하게 여긴 경찰차가 옆에서 들이받아 멈춰 세웠다. 운전자는 저혈당 쇼크로 의식을 잃었다가 이후 건강을 회복한 것으로 알려졌다. 당시 주변에 있던 다른 차량들은 길을 터주며 경찰의 대응을 도왔다.