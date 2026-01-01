與윤리심판원, 최민희 축의금-장경태 성추행 의혹 조사

더불어민주당 한동수 윤리심판원장이 자녀 결혼식 축의금 논란이 있는 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장과 성추행 논란에 휩싸인 장경태 의원에 대해 직권조사 명령을 내렸다고 21일 밝혔다. 그러자 최 위원장은 “(한 원장이) ‘비밀엄수 의무’를 위반한 것 아니냐”며 반발했다.
한 원장은 이날 오전 한 유튜브에 출연해 “장 의원 성 관련 비위 의혹, 최 의원 (딸의) 결혼식 축의금 관련 사안에 대해 윤리심판원장으로서 직권조사 명령을 19일 발령했다”고 밝혔다. 당규상 윤리심판원장은 당원의 해당 행위가 있다고 판단하는 경우 중앙당 또는 각 시도당 윤리심판원에 조사를 명할 수 있다.
앞서 최 위원장은 지난해 10월 국정감사 기간에 열린 자녀의 결혼식에서 피감기관으로부터 화환과 축의금을 받아 논란이 불거졌다. 비슷한 시기 장 의원에게 성추행을 당했다는 고소장이 경찰에 접수되며 장 의원도 성추행 논란에 휩싸였다. 정청래 대표는 최 위원장 사안과 관련해서는 별도 언급이나 조치를 하지 않았고, 장 의원에 대해서는 지난해 11월 27일 당 윤리감찰단에 진상조사를 지시했지만 두 달 가까이 결론이 나오지 않은 상태다.
이에 최 위원장은 입장문을 내고 “직권조사에는 성실히 임하겠다”면서도 “윤리심판원장 본인이 직권으로 결정한 사안을 당사자에게는 전혀 통보하지 않고 특종을 제공하듯 유튜브에서 공개한 것에 대해 유감을 표하며, 당규를 위반한 것은 아닌지 한동수 심판원장과 윤리심판원에 질의드린다”고 반발했다. 당규에는 ‘윤리심판위원과 윤리심판원의 업무를 지원하는 자는 직무상 취득하게 된 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다’고 규정돼 있다.
