“트럼프 싫다”… ‘MANA’ 외치는 그린란드 주민들

‘마나(Make America Native Again·MANA·미국을 다시 원주민의 나라로).’
20일(현지 시간) 눈으로 뒤덮인 덴마크령 그린란드 최대 도시 누크의 도로변에는 이런 내용을 담은 팻말이 수북이 쌓인 눈 위에 꽂혀 있었다. 팻말에 그려진 성조기 위에는 ‘X’가 쳐져 있었다. 한눈에 봐도 도널드 트럼프 미국 대통령의 정치 구호인 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’를 비꼬는 선전물이었다.
인근에 위치한 주그린란드 미국 총영사관 앞에는 그린란드 상징 깃발로 빨간색과 흰색이 대비되는 ‘에르팔라소르푸트(Erfalasorput·그린란드어로 ‘우리의 깃발’이란 뜻)’가 꽂혀 있었다. 건물 위에 걸린 성조기보다 훨씬 작은 크기였지만 미국에 대한 저항 의지가 느껴졌다. 17일 누크 전역에서 ‘반(反)트럼프 시위’가 벌어졌을 때 미국 총영사관 앞에는 대규모 시위대가 몰려갔다. 우체국 직원 아길 씨는 “우리는 미국의 일부가 되지 않을 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령이 그린란드 병합 의지를 강조하고, 덴마크를 포함해 그린란드에 파병한 유럽 8개국에 보복성 관세(다음 달부터 10%, 6월부터 25% 부과)를 적용하겠다고 밝히자 누크는 거대한 저항의 공간으로 변해 가고 있다.
한편 트럼프 대통령은 21일 스위스 다보스에서 진행된 세계경제포럼(WEF)에서 “그린란드인과 덴마크인에 대한 깊은 존경심을 가지고 있지만 미국 외에는 그린란드를 보호할 수 있는 나라는 없다”며 거듭 병합 의지를 강조했다.
‘그린란드 안 팝니다’ 새긴 후드티 불티… 전쟁 공포에 사재기도
[美-유럽, 그린란드 충돌] ‘분쟁의 땅’ 그린란드 르포 도시 곳곳에 反트럼프 플래카드… 주민 “지금 이대로 살고싶다” 격양 “문득문득 전쟁 걱정” 불안 호소도… 정부, 닷새분 식량 비축 권고 준비
도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 그린란드 주민의 반감은 최고조에 이르고 있다. 도시 곳곳에서 에르팔라소르푸트(그린란드 깃발)와 ‘반(反)트럼프 메시지’를 담은 팻말과 플래카드를 볼 수 있었다. 각종 공공기관, 식당, 가정집은 물론이고 거리의 쓰레기통, 건설 현장의 크레인 위에서도 에르팔라소르푸트를 발견할 수 있다.
기자가 누크에서 만난 그린란드 주민들 중에는 트럼프 대통령이 그린란드 병합 의지를 강조하고, 이 과정에서 그린란드에 대한 매입이나 군사 옵션 사용도 검토할 수 있다는 식의 발언을 하는 것에 강하게 반발하는 이들이 많았다.
간호사 미리엠 씨는 “남의 나라를 침범할 수 있다고 믿는 트럼프는 21세기가 아니라 1970, 80년대에 사는 거 같다”며 “미국도 과거로 돌아갈 수 없듯 우리도 지금 이대로 살고 싶다”고 목소리를 높였다.
● “트럼프 마음대로 살 수 있는 게 아니다”
최근 트럼프 대통령이 그린란드를 병합하면 주민들에게 각각 10만 달러(약 1억4700만 원)를 주겠다고 밝힌 것에 대해선 ‘현실을 전혀 모른다’는 식의 날 선 반응이 나왔다.
자신을 오랜 세대에 걸쳐 그린란드에서 거주한 ‘진짜 원주민’이라고 소개한 케테린 씨는 “미안하지만 사양하겠다(No, Thanks). 우리는 이미 충분히 부유하고 자원도 많다”며 “앞으로 더 다양한 자원 개발이 이뤄지면 우리는 더 풍족해질 것”이라고 말했다. 이어 “모든 사람과 나라에 고유한 역사와 문화가 있듯 그린란드도 마찬가지”라며 “마음대로 우리의 정체성과 땅을 차지할 순 없다”고 덧붙였다.
실제로 그린란드의 반트럼프 시위대가 자주 외치는 구호 중 하나는 ‘그린란드는 매매의 대상이 아니다(Greenland is not for sale)’이다. 돈으로 문제를 해결하려는 트럼프 대통령의 인식과 발언을 저격하려는 의도다.
현지의 한 아웃도어 브랜드는 ‘Greenland is not for sale’이 적힌 후드티를 판매 중인데, 엄청난 인기를 누리고 있다. 누크 도심의 아웃도어 용품 매장 점원은 “지난해 트럼프가 재집권해 그린란드를 병합하겠다고 밝힌 후부터 본격적으로 판매를 시작했는데 최근에는 생산품이 5번이나 동이 나 계속 새 물량을 찍어내고 있다”고 말했다.
● 미-유럽 갈등 고조 속에 ‘전쟁’에 대한 두려움 커져
많은 그린란드 주민들이 미국에 대한 반감을 노골적으로 나타내고 있지만 최근 미국과 유럽의 갈등이 고조되면서 불안감을 호소하는 이들도 적지 않았다.
일부는 혹시 모를 상황에 대비해 생필품 사재기에 나서고, 누크를 떠날 준비를 하기도 한다. 누크의 대학원에서 경영학을 전공하는 미에누아 씨는 “평정심을 유지하다가도 문득문득 전쟁이 일어나지 않을까 하는 걱정이 밀려온다”며 “식량과 물을 대량 구매해 저장하는 사람들이 적지 않다고 들었다”고 말했다. 한 누크 시민은 기자에게 “당신은 트럼프가 무섭지 않나? 이런 시국에 그린란드에 오다니…”라고 반문하기도 했다.
20일 누크 공항에는 덴마크 정부가 보낸 병력들이 속속 도착했다. 비상사태에 대비해 군인뿐 아니라 소방 인력들도 포함된 것으로 확인됐다. 누크 공항에 도착한 군인들은 ‘어떤 임무를 맡고 있냐’고 묻자 “대답해줄 수 없다”며 곧장 현장으로 이동했다.
그린란드 정부는 주민들에게 닷새분의 식량을 비축하라는 권고 등이 포함된 새로운 지침을 배포하기 위한 준비도 하고 있는 것으로 알려졌다. 옌스프레데리크 닐센 그린란드 총리는 이날 기자회견에서 “미국이 실제로 그린란드에 군사력을 동원할 가능성은 낮다”면서도 “우리는 모든 시나리오에 대비하고 있다”고 밝혔다. 메테 프레데릭센 덴마크 총리도 “만약 우리를 상대로 무역전쟁이 시작된다면 우리는 당연히 대응해야 한다. 그렇게 할 수밖에 없게 된다”고 말했다.
한편 트럼프 대통령의 그린란드 관련 움직임에 강경 대응을 주장하고 있는 프랑스의 에마뉘엘 마크롱 대통령은 20일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 연설에서 트럼프 행정부를 겨냥해 “세계 여러 곳에서 다시 제국주의적 야망이 나타나고 있다”고 지적했다.
