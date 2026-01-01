롤스로이스 끌고다니던 아파트 주민… 알고보니 ‘1.5조 돈세탁’ 총책이었다

신축 아파트를 ‘24시간 자금세탁 센터’로 개조해 보이스피싱 수익금 1조5750억 원을 세탁한 조직이 검찰에 적발됐다. 서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사부(합수부)는 범죄단체 가입·활동과 통신사기피해환급법 위반 혐의로 조직원 13명을 입건하고 이 중 7명을 구속 기소했다고 21일 밝혔다.
합수부에 따르면 이들은 2022년 3월부터 지난해 11월까지 약 3년 8개월 동안 전북 전주시와 인천 송도, 경기 용인시 등 전국 아파트 7곳을 옮겨 다니며 사무실 겸 숙소로 개조해 자금세탁 센터로 운영한 혐의를 받는다. 이들은 추적을 피하려 이웃 간 왕래가 적은 신축 아파트를 6개월 단위로 옮겨 다니는 치밀함을 보였다. 창문에 암막 커튼을 치고 주야간 조를 편성해 186개 대포통장으로 범죄수익을 쪼개기 송금했다. 수사에 대비해 “코인 판매자일 뿐”이라는 대응 대본을 숙지하게 하고, 검거된 하급자에겐 벌금과 변호사비를 대납하며 철저히 입단속을 시켰다.
이들이 세탁한 돈은 월평균 375억 원에 달했다. 40대 남성인 총책은 세탁 수수료로 약 126억 원을 챙겨 명품과 외제차 등 호화 생활을 누렸다. 특히 그는 카지노와 에너지 개발 사업에 투자하며 자신을 ‘합법적 사업가’로 포장하는 신분 세탁을 시도했다. 자녀 명의로 부동산과 채권을 매입해 재산을 은닉하기도 했다. 합수부가 주거지 등을 압수수색하는 과정에서 에르메스 등 명품 100여 점과 7억 원 상당의 롤스로이스 차량이 확인됐다.
검찰은 총책 일가 재산 34억 원에 대해 추징 보전을 청구하고, 총책을 포함해 도주자 6명을 추적하고 있다. 김보성 합수부장(부장검사)은 “단 한 명의 가담자도 수사망을 빠져나갈 수 없도록 추적하겠다”고 했다.
댓글 0