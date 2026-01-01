덴마크 언론 “폭력배 트럼프”… 英국민 67% “美에 보복관세 찬성”

덴마크-그린란드 르포
“트럼프의 그린란드 위협, 3차대전 걱정할 수준”
덴마크, 그린란드에 추가 병력 급파
“도널드 트럼프 미국 대통령의 덴마크령 그린란드 병합 위협은 제3차 세계대전이 일어나는 것 아니냐는 걱정을 하게 만든다.”
20일(현지 시간) 그린란드 최대 도시인 누크를 가기 위해 경유한 덴마크 수도 코펜하겐 공항에서 만난 덴마크 대학생 아스가르 씨. 그는 “트럼프 대통령이 자신에 대한 여론이 좋지 않자 국면 전환용 수단으로 그린란드 병합을 주장하는 것 같다”고 목소리를 높였다. 역시 공항에서 만난 스웨덴인 한스 씨는 “덴마크 사람들이 자국 제약사 노보노디스크가 개발한 비만 치료제 ‘위고비’를 미국에 팔지 않아야 한다는 반응을 보인다”며 “나도 그들의 분노에 동의한다”고 말했다.
최근 트럼프 대통령이 그린란드 병합 의지를 강조하고, 덴마크를 포함해 그린란드에 파병한 8개 유럽 국가에 대한 추가 관세 부과를 결정하면서 미국과 유럽의 갈등이 심화되고 있다. 코펜하겐 공항에서 만난 유럽인들은 “트럼프의 야욕에 유럽이 더욱더 적극적으로 대응해야 한다”고 주장했다.
19일 덴마크 TV2 방송에 따르면 덴마크 정부는 이날 밤 큰 규모의 병력을 그린란드로 보냈다. 정확한 병력 수는 공개되지 않았지만, 페테르 보위센 덴마크 육군 참모총장도 그린란드로 향했다. 최근 덴마크는 수백 명의 군인을 그린란드로 보냈는데 추가 병력 배치에 나선 것이다. 트럼프 대통령의 병합 발언이 계속되자 영토 수호 의지를 강조한 조치로 풀이된다.
20일 코펜하겐 공항에선 그린란드를 둘러싼 도널드 트럼프 미국 대통령과 유럽의 갈등이 심각하다는 것을 쉽게 느낄 수 있었다. 공항 내 편의점 앞 가판대에는 그린란드와 트럼프 대통령 관련 이슈를 1면 톱기사로 다룬 신문들이 놓여 있었다.
덴마크 일간 엑스트라 블라데트는 트럼프 대통령을 ‘폭력배’로 표현하며, ‘마피아 같은 수법을 쓰고 있다’는 제목을 앞세웠다. 다른 신문들도 트럼프 대통령의 얼굴이나 그린란드 지도 이미지를 1면에 크게 보도했다.
● 유럽, 트럼프에 대한 반감 한계에 달해
실제로 트럼프 대통령이 관세까지 무기화해 덴마크령 그린란드를 병합하겠다는 야욕을 본격화하면서, 유럽에서 미국에 대한 반감과 대미(對美) 관계에 대한 회의론이 급증하고 있다.
월스트리트저널(WSJ)은 19일 그린란드를 둘러싼 미국과 유럽의 갈등이 극적으로 봉합돼도 그 관계가 예전으로 돌아가긴 힘들 것으로 내다봤다. 이 매체는 “그린란드 문제에서 타협이 이뤄져도 ‘서방’으로 불려 온 역사적으로 유례없는 우정이 다신 예전과 같지 않을 것이란 인식이 유럽에 퍼지고 있다”고 전했다. 또 이번 대치 국면이 지난해 트럼프 대통령 취임 후 이어진 다른 갈등들에 더해져, 유럽인들은 미국과 유럽의 관계가 ‘독성 단계’로 접어든 것으로 인식하고 있다고 진단했다.
트럼프 대통령이 그린란드 파병에 나선 영국 프랑스 덴마크 등 유럽 8개국에 추가 관세를 부과하겠다고 위협하자 제1, 2차 세계대전 등에서 미국과 함께 싸운 ‘혈맹’ 영국에서조차 거센 반(反)트럼프 여론이 일고 있다. 영국 여론조사 회사 유고브가 이날 발표한 결과에 따르면 영국인 응답자의 67%는 “미국이 유럽 동맹국에 추가 관세를 부과한다면 ‘보복 관세’로 맞서야 한다”고 답했다.
트럼프 대통령 재집권 후 미국은 유럽과 아슬아슬한 긴장 관계를 유지해왔다. 트럼프 대통령은 지난해 2월 유럽연합(EU)을 두고 “미국을 등쳐 먹기(screw) 위해 만들어진 조직”이라고 원색적으로 비난했다. 국방비 증액에 적극적이지 않은 유럽 주요국에 주둔 미군 감축, 방위 공약 재검토 등으로 위협하기도 했다. 양측의 통상 협상도 트럼프 1기 행정부 때보다 더 격렬하게 이어졌다. 트럼프 행정부는 EU가 미국산 자동차와 농산물 등에 대해 불공정한 장벽을 유지하고 있다면서 관세를 무기화해 거칠게 압박했다.
그 과정에서 경제력, 군사력이 열세인 유럽은 사실상 먼저 머리를 숙였다. 방위비를 증액하고, 미국의 통상 요구를 대거 수용해 무역 합의를 체결하는 등 전면전을 피했다. 안보 측면에서 미국 의존도가 워낙 높고, 수출에서도 미국 비중이 크기 때문이다.
그런데도 트럼프 대통령이 나토 회원국인 덴마크 소유의 그린란드까지 넘보자 유럽의 인내심이 한계에 이르렀단 분석이 나온다. ‘대서양 동맹’을 옹호해 온 이탈리아의 중도성향 정당 ‘아치오네’를 이끄는 카를로 칼렌다 대표는 “트럼프가 서방의 결속과 유럽의 민주주의를 위협하고 있다”고 지적했다.
● 트럼프 “그린란드 합의 안 되면 100% 관세”
하지만 트럼프 대통령은 그린란드 병합 의지를 굽히지 않고 있다. 그는 19일 NBC방송 인터뷰에서 ‘그린란드 관련 합의가 이뤄지지 않으면 유럽 주요국에 진짜 관세를 부과하겠느냐’는 질문에 “100% 그렇게 할 것”이라고 답했다. 특히 ‘그린란드를 무력으로 점령할 가능성이 있느냐’는 질문엔 “노 코멘트”라고 답해 여지를 남겼다. 19일 미국은 캐나다와 함께 운영하는 공동 우주방위기구인 북미항공우주방위사령부(NORAD)의 군용기를 그린란드로 보냈다고 발표하며 군사적 압박에 나서는 모양새도 취했다.
특히 트럼프 대통령은 유럽을 향해 “우크라이나 전쟁에나 집중해야 한다. 그게 유럽에 어떤 결과를 가져왔는지 보라”고 쏘아붙였다. 우크라이나 전쟁도 감당하지 못하면서 중국이나 러시아로부터 그린란드를 지켜낼 수 있겠냐는 의미다.
스콧 베선트 미 재무장관도 19일 스위스 다보스에서 유럽이 미국의 관세에 대응해 ‘보복관세’를 검토하는 것을 두고 “매우 현명하지 못하다”고 밝혔다. 유럽이 미국에 보복관세 등으로 맞선다면 더 강한 추가 조치에 나설 뜻을 시사한 발언으로 풀이된다.
