“모멸감” “독단” 당내 반발에…정청래 “합당, 당원 뜻 묻겠다”

더불어민주당 정청래 대표가 22일 조국혁신당을 향한 합당 제안 발표 이후 당내 반발이 심해지자 “당연히 당원들의 뜻을 묻는 절차와 전당원 투표도 하게 될 것”이라고 입장을 밝혔다.
정 대표는 이날 페이스북을 통해 “저는 오늘 합당 제안을 한 것이고, 당연히 당원들의 뜻을 묻는 절차, 전당원 토론 절차 그리고 당헌당규에 맞게 전당원 투표도 하게 된다”며 이같이 밝혔다. 그는 “당의 주인인 당원들의 뜻에 따라 당의 길이 결정된다”며 일방적인 합당 추진은 없을 것이라는 점을 강조했다. 그는 “민주당은 당원주권정당”이라고도 했다.
이는 같은 날 오전 정 대표가 ‘합당 제안’을 전격 발표한 뒤 당내에서 “당원의 뜻을 묻지 않은 일방적인 합당 추진에 반대한다”는 반발이 쏟아지기 시작하자 입장을 밝히 것으로 보인다.
앞서 민주당 전북도당위원장인 윤준병 의원(정읍·고창)은 페이스북에 “생뚱맞다”며 “당원 주권 정당의 취지에 맞지 않는다”고 썼다. 장철민 의원은 “당의 운명을 이렇게 깜짝쇼로 진행할 수는 없다”고 했고, 한준호 의원은 “충분한 설명, 숙의 과정과 동의가 필요하다”고 지적했다.
김용민 의원은 “당 대표 혼자 결정할 일이 아니다”라고 일갈했다. 김승원 의원은 기자들을 만나 “너무 놀랐다”고 했고, 박홍근 의원도 “대통령께서 외교와 경제의 큰 성과를 내면 번번이 당에서 큰 이슈나 풍파가 일어나 그 의미를 퇴색시키곤 했다. 오늘도 마찬가지다. 이게 벌써 몇 번째인가?”라고 반문하며 “매우 독단적”이라고 비판했다.
강득구 의원은 “이러려고 최고위원이 되었나, 깊은 자괴감과 심한 모멸감을 느꼈다”고 했다. 이들은 당내 논의 과정 없이 정 대표가 독단적으로 합당을 추진하고 있다고 비판했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
