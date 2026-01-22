與대변인 “조국당에 합당 제안, 靑과 공유 과정 거쳤을 것”

“당원 뜻 가장 중요…하지 말라면 못해”
더불어민주당은 정청래 대표가 조국혁신당에 합당을 제안한 데 대해 “이런 문제는 전적으로 당무에 관련된 일”이라면서도 “지금까지 당정청간 조율을 통해 모든 사안을 처리해 온 것을 미뤄볼 때 합당이라는 중요 사안에 대해 (청와대와) 조율은 몰라도 공유 등의 과정은 거쳤을 것”이라고 밝혔다.
민주당 박수현 수석대변인은 22일 국회에서 기자들과 만나 “이 문제는 어디까지나 당에 관련된 일이기 때문에 당정청간 조율과 합의가 꼭 필요한 문제인지와는 차원이 다른 문제”라며 이같이 말했다.
박 수석대변인은 “당 대표의 (합당) 제안은 정무적 판단과 그에 따른 정치적 결단의 영역”이라며 “앞으로는 이런 문제들에 대해서 전당원 토론과 전당원 투표 전당대회 등의 정해진 절차를 거치게 될 것”이라고 설명했다.
이어 “오늘 제안한 합당에 대해 조국혁신당이 응답하더라도 역시 당원이 합당하라고 하면 하는 거고, 하지 말라고 하면 못하는 것”이라며 “당원 뜻이 제일 중요하고, 당 주인은 당원”이라고 했다. 그러면서 “당주시대에 걸맞게 당원의 뜻을 묻고 최종 결정을 내리게 될 것”이라고 강조했다.
박 수석대변인은 조국 조국혁신당 대표가 정 대표의 합당 제안을 두고 의원총회와 당무위원회에서 논의한 뒤 결정하겠다고 밝힌 데 대해 “긍정적 응답이라고 생각한다”고 말했다.
이어 “정 대표와 조 대표는 그동안 이 문제를 갖고 여러 차례 교감을 가져왔다”며 “전날 오후 오늘의 제안 발표에 대한 내용을 합의하게 됐다”고 설명했다.
그러면서 ‘발표한다는 것만 합의하고, 합당은 합의 안 한 건가’라는 물음에 “그렇다”고 답했다.
박 수석대변인은 이날 열린 비공개 최고위 회의에서 해당 내용이 공유됐다고 밝혔다. 그는 ‘최고위원들의 반대 의견이 있었느냐’는 물음에 “다양한 의견이 있었다”고 전했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
