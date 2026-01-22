“합당 제안이 대표 깜짝쇼냐”…與내부 반발 목소리

조국당에 제안한 정청래 ‘소통 부재’ 지적
김용민 “사전 논의와 공감대 형성 없었다”
장철민 “의원들도 뉴스 보고서야 알았다”
더불어민주당 정청래 대표가 22일 조국혁신당과 합당을 전격 제안한 것을 두고 민주당 내에서도 반발하는 목소리들이 터져 나왔다.
장철민 의원은 이날 자신의 페이스북에 “당원의 뜻을 묻지 않은 일방적인 합당 추진 반대한다. 최고위원들도 기자회견 20분 전에 알았고, 국회의원들도 뉴스를 보고서야 합당 추진을 알았다. 당의 운명을 이렇게 깜짝쇼로 진행할 수는 없다. 정당한 소통과 절차가 생략된다면 민주 세력의 연대는 오히려 더욱 어려워질 것”이라고 반대 의사를 밝혔다.
이어 “우리 민주당과 조국혁신당이 따로 가게 된 역사적 과정이 있다. 합당에 앞서 이에 대한 평가가 있어야 한다. 민주 세력이 힘을 합쳐 지방선거 승리와 내란 세력 종식을 이뤄내야 한다는 당대표님의 말씀은 백번 맞지만, 그 방식은 다양할 수 있다. 정당은 선거를 이기기 위한 결사이기 이전에, 당원들과 지지자들에게 정체성이고 자긍심이다. 합당 논의 이전에 당원들의 뜻을 듣는 절차가 반드시 선행되어야 한다”고 지적했다.
한준호 의원도 “조국혁신당과 합당은 당원에게 충분한 설명, 숙의 과정과 동의가 필요하다. 우리 더불어민주당은 당원 주권 정당이기 때문”이라고 밝혔고, 김용민 의원 역시 “당의 운명을 결정할 합당이라는 중대 의사결정을 사전 논의나 공감대 형성도 없이 추진하는 것은 잘못된 것이다. 당 대표 혼자 결정할 일이 아니다”라고 비판했다.
모경종 의원도 “합당은 당내 구성원들의 의사를 확인하고 진행되어야 한다. 조국혁신당의 대답보다 당 내부의 대답을 먼저 들어달라”고 강조했다. 김승원 의원은 기자들과 만난 자리서 “너무 놀랐다”며 “반대 의견도 있고 찬성 의견도 있고. 의원들 몇몇이 계속 문자로 의견 수렴이 필요하다는 문자를 보낸 거 같더라”고 전했다.
반면 박지원 의원은 “정청래 대표의 조국혁신당과의 합당 제안을 적극 환영하고 지지한다. 조국 대표의 화답을 간곡히 기대한다”며 “목표가 같으면 함께 걸어야 한다. 뭉치면 더 커지고 이익이다. 분열하면 망한다. 우리 모두 친청(親靑·친청와대)이 되자. 정 대표님 잘하셨다. 조 대표님 화답해 달라”면서 합당 제안을 반겼다. 최민희 의원도 자신의 페이스북에 “긍정적으로 평가하며 지켜보겠다”고 적었다.
한편, 조국혁신당 조국 대표는 이날 정 대표의 합당 제안에 대해 의원총회와 당무위원회에서 논의한 뒤 결정하겠다고 답했다.
댓글 0