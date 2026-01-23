천하람 “장남 부부관계 깨져? 혼인신고 기다려준 완전 효부”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 제431회국회(임시회) 재정경제기획위원회 인사청문회에 출석해 천하람 개혁신당 원내대표에게 비망록을 전달 받고 있다. 2026.1.23/뉴스1

천 원내대표는 “‘며느리랑 사이가 안 좋았다’ 이런 얘기 하시는데, 며느리가 하신 걸 보면 시간 라인이 기가 막히다”며 “며느리랑 장남이랑 사이가 안 좋았던 게 아니다”라고 했다. 그는 “청약 모집공고 직전까지는 후보자와 시아버지가 보태준 용산 전셋집에 놔뒀다가 후보자 가족이 거기에 전입해야 되는 시기가 오니까 (며느리가) 기가 막히게 본인이 빠져준다”며 “시아버지 시어머니가 대박 로또 청약 받을 수 있도록 결혼도 했는데 주민등록도 안 합치고 혼인신고도 기다려 주고 완전 효부 아니냐”고 했다. 그러면서 “이런 효부를 이런 식으로 국민이 보고 계시는데 매도해도 되는 것이냐”고 했다.