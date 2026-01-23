천하람 “장남 부부관계 깨져? 혼인신고 기다려준 완전 효부”

“2023년 12월 장남은 부부로 된 걸로 알고 신혼집을 마련했지만 혼례를 올리고 곧바로 문제가 생겼다. 두 사람의 관계가 깨어진 상황으로 최악으로 치달았다.”(이혜훈 기획예산처 장관 후보자)
“며느리랑 장남이랑 사이가 안 좋았던 게 아니다. 거의 세계 최고의 효부 수준이다.”(개혁신당 천하람 원내대표)
이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 개혁신당 천하람 원내대표가 23일 국회 인사청문회에서 이 후보자의 서울 서초구 반포동 아파트 부정 청약 의혹을 두고 충돌했다. 이 후보자는 이미 결혼식을 올린 장남을 부양가족에 포함해 반포동 래미안원펜타스 아파트 청약에 당첨됐는데, 야당은 이 후보자가 청약 당첨을 위해 거짓으로 부양가족에 장남을 등록했다는 의혹을 제기한 상황이다.
이 후보자는 “당시 장남 부부의 관계가 깨어진 상황이라 함께 살 수밖에 없는 상황이었다”고 해명했다. 이 후보자는 “2023년 12월 장남이 혼례를 올리고 서울 용산구에 신혼집을 마련했지만, 혼례 후 곧바로 문제가 생겼다”며 “당시엔 두 사람의 관계가 깨어진 상황이라 혼례를 유지하기 어렵다고 생각했다”고 했다. 그러면서 “장남은 당시 저희와 함께 계속 있을 수밖에 없는 상황이었고 저희와 함께 간다고 생각했다”고 했다.
천 원내대표는 “‘며느리랑 사이가 안 좋았다’ 이런 얘기 하시는데, 며느리가 하신 걸 보면 시간 라인이 기가 막히다”며 “며느리랑 장남이랑 사이가 안 좋았던 게 아니다”라고 했다. 그는 “청약 모집공고 직전까지는 후보자와 시아버지가 보태준 용산 전셋집에 놔뒀다가 후보자 가족이 거기에 전입해야 되는 시기가 오니까 (며느리가) 기가 막히게 본인이 빠져준다”며 “시아버지 시어머니가 대박 로또 청약 받을 수 있도록 결혼도 했는데 주민등록도 안 합치고 혼인신고도 기다려 주고 완전 효부 아니냐”고 했다. 그러면서 “이런 효부를 이런 식으로 국민이 보고 계시는데 매도해도 되는 것이냐”고 했다.
