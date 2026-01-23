국힘 “주말에 모든 의원 지역구로…쌍특검 대국민 호소 투쟁”

송언석 국민의힘 원내대표는 23일 통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 촉구하면서 “이번 주말 국민의힘은 국민 속으로 투쟁에 들어간다. 모든 국회의원들과 당협위원장은 지역구 국민 속으로 들어가서 쌍특검 수용을 위한 대국민 호소 투쟁을 진행하도록 하겠다”고 밝혔다.
송 원내대표는 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 “장동혁 대표의 목숨을 건 쌍특검 단식투쟁의 궁극적인 목표는 여의도 정치의 뿌리 깊은 악습인 검은돈 뿌리뽑기 정치개혁이었다”며 이같이 말했다.
그는 “돈으로 공천장을 사고파는 뇌물 공천, 통일교를 비롯한 종교단체들의 검은 후원금, 쌍특검의 공통 목표는 우리 정치를 더럽혀온 이러한 검은돈을 발본색원하고 공천 혁명을 이루자, 새로운 정치 문화를 만들자는 것”이라고 강조했다.
이어 “대한민국 정치 시스템 개혁의 길에 다수당인 민주당의 적극적인 동참을 기대한다. 정치개혁의 시작은 쌍특검이고 쌍특검의 또 다른 이름은 검은돈 척결 특검, 정치개혁 특검임을 다시 말씀드린다”고 덧붙였다.
송 원내대표는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명에 대해서도 “이재명 정부의 인사 검증 시스템에서 두 가지 중요한 문제점을 드러냈다. 청와대의 사전 검증 시스템이 완전 작동 불능 사태”라고 비판했다.
그러면서 “이재명 대통령은 보좌진 갑질을 우리가 어떻게 알겠느냐고 하는 황당한 발언을 했다. 이 발언을 되짚어보면 인사 검증에서 가장 기본이라고 할 수 있는 세평 조회를 전혀 하지 않았다는 무책임한 인사, 또는 알고도 국민을 속이고 있는 것 아니냐는 의구심, 두 가지 중 하나일 것”이라고 주장했다.
또 “오늘 우리 당이 이혜훈 후보자의 국회 인사청문회 개최에 합의한 것은 청와대 인사 검증 실패를 국민들에게 고발하기 위한 것이다. 이미 국민 검증, 국민 판단이 끝난 이 후보자 임명을 허용하기 위함이 아님을 대통령은 명심해야 할 것”이라며 “민주당의 시스템 에러를 개정하기 위한 개혁 투쟁을 가열차게 전개해 나가겠다”고 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
