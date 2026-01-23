이혜훈 “비망록 내가 쓴것 아냐…누군가 짐작·소문 버무린 것”

금품의혹 무마 정황 등 담긴 문건
이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 “비망록은 작성하지 않았다. 제 3자가 짐작과 소문을 버무려 작성한 것”이라고 했다.
천하람 제시하자 “난 한글파일 안써”
이 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에 참석해 천하람 개혁신당 의원이 주장하는 비망록에 대해 “제가 작성한 것이 아니다. 저는 한글파일로 이런 것을 만들지 않는다”며 이같이 밝혔다.
이날 천하람 의원은 “비망록에 대해 진위여부를 확인해달라”는 요청을 했고 이 후보자는 “비망록 내용에 동의할 수 없다. 제가 보기에는 여러가지 일정을 사무실 직원들과 공유하고 있는데, 저의 이러한 일정을 기반으로 누군가가 작성한 것으로 보인다”고 했다.
천 의원은 이에 “본인이 작성한 문건이 아니라면 이 비망록을 대외 공개해도 되냐”고 이 후보자에게 문의했다.
이에 이 후보자는 “제가 작성하지 않은 문건, 사실이 아닌 내용의 문건이 공개될 때 국민은 지난 3주 동안 비망록이 제가 작성한 걸로 인식하고 있다”며 “그런 것을 넘어 작성하지 않은 걸로 오해받고 의혹 받는 부분이 있어 (대외적으로 공개하는 것을) 동의하기 어렵다”고 했다.
이어 “이것을 공개할 때 작성하지 않은 제가 받는 피해에 대해 말씀드리고 싶다. 이미 상당한 피해 받았다. 이혜훈 비망록이라는 이름으로 언론에 나가지 않을까. 고려해달라”고 요청했다.
천 의원이 이 후보자가 작성했다고 주장한 ‘비망록’에는 2017년 이 후보자 본인의 금품수수 의혹에 대한 ‘무마’ 정황, 무속인과 종교에 의지하는 내용, 낙선 의원 명단 작성과 낙선 기도 활동 등이 담겨있는 것으로 알려졌다.
이 후보자 인사청문회는 한 차례 파행 이후 우여곡절 끝에 개최됐다. 다만, 본격적인 청문회가 시작되기 전 이 후보자를 둘러싼 원펜타스 청약 의혹을 규명하기 위한 자료 제출이 되지 않았다는 의원들의 지적이 이어졌다.
이에 이 후보자는 “관계 기관에 그리고 관련 곳에 다 연락해서 구하고 있다. 지금 자료 보존 연한이 경과해 없다는 곳이 있어 최대한 노력 중”이라고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0