이혜훈 청문회 지각 개최…“성실히 소명하겠다”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열리는 인사청문회에 참석하기 위해 이동하며 취재진의 질문세례를 받고 있다. 2026.01.23. 뉴시스

앞서 이 후보자의 국회 인사청문회는 한 차례 파행됐다. 여야가 19일 이 후보자의 청문회 자료 미제출을 두고 충돌하면서 청문회를 시작도 하지 못한 것이다.이후 여야는 이 후보자의 국회 인사청문회를 23일 개최하기로 합의했다. 여야는 이날 청문회에서 이 후보자의 보좌진 갑질 의혹, 아파트 부정 청약 의혹, 자녀들의 부모 찬스 의혹 등에 대한 공방을 벌일 것으로 보인다.