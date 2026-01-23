‘트럼프 안보책사’ 콜비 美국방차관 25~27일 방한

국방비 증액과 핵잠 건조, 전작권 전환 등 동맹현안 논의 예상
韓이어 日도 방문해 새 NSS 설명하고 한미일 안보협력 강조할 듯
엘브리지 콜비 미 국방부(전쟁부) 정책차관(사진)이 다음 주 한국과 일본을 차례로 방문할 것으로 알려졌다. 콜비 차관은 트럼프 2기 행정부의 새 국가안보전략(NSS)의 수립과 ‘동맹 현대화’ 이슈를 주도하는 국방정책 핵심 인사다. 트럼프 대통령의 측근이자 안보 정책통으로 꼽힌다.
23일 정부 소식통에 따르면 콜비 차관은 25~27일 한국을 방문해 주요 외교·안보 당국자들과 만나 한미동맹 현안을 논의할 것으로 전해졌다.
군 소식통은 “한국의 국방비 증액과 전시작전통제권 전환, 핵추진잠수함 건조 등 ‘한미동맹 현대화’ 관련 논의가 이뤄질 것으로 보인다”고 전했다. 콜비 차관은 방한 일정이 끝나면 곧바로 일본도 방문할 예정이다.
그는 한일 양국의 외교·안보 당국자들과 만난 자리에서 한미일 군사협력의 중요성을 강조하는 한편 지난달 5일 발표된 트럼프 행정부의 새로운 국가안보전략(NSS)에 대해서도 설명할 것으로 보인다.
콜비 차관은 지난달 9일 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 새 국가안보전략의 취지를 설명하면서 인도태평양 지역의 안정 유지를 위해 아시아 동맹국이 자국 방어를 위해 더 많은 노력을 해야 한다고 강조한 바 있다.
윤상호 군사전문기자 ysh1005@donga.com
