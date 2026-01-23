“AI는 신호를 보낸다, 기부는 사람이 결정한다”…‘따뜻한 AI’가 흔드는 新풍경

AI가 기부의 길을 계산해 주는 시대가 왔다. 그러나 “지금, 왜 이 기부를 해야 하는지”를 결정하는 순간만큼은 여전히 인간의 몫이라는 분석이 나왔다.
사랑의열매 사회복지공동모금회는 22일 서울 중구 페럼타워에서 ‘기부트렌드 2026 컨퍼런스’를 열고, 신간 『기부트렌드 2026』을 공개했다. 올해 보고서는 ‘AI 시대의 인간다움, 기부의 재발견’을 주제로, 기술이 평준화되는 환경 속에서 기부와 기업 사회공헌(CSR), 비영리 생태계가 어떻게 재편되고 있는지를 7가지 트렌드로 정리했다.
박미희 사랑의열매 나눔문화연구소 연구위원은 “AI는 최적의 기부 방식을 제안할 수 있지만, ‘지금 내가 해야겠다’는 마음의 떨림과 책임의 출발점은 인간에게만 있다”며 “기부는 여전히 가장 인간다운 선택”이라고 말했다.
보고서가 제시한 7가지 트렌드는 ‘AI는 못하는 일, 기부로 나누는 감정’, ‘리스크와 타이밍을 읽는 기부자’, ‘평등해진 기술, 가치를 만드는 사람’, ‘스토리텔링에서 스토리두잉까지’, ‘로컬 기빙’, ‘따뜻한 AI, CSR의 새로운 동력’, ‘과거 위에 쓰는 미래’ 등이다. 연구소는 이 가운데 ‘따뜻한 AI’를 올해 기업 사회공헌의 핵심 키워드로 꼽았다.
실제 현장에서는 AI가 효율을 맡고, 인간이 공감과 판단, 윤리를 맡는 역할 분담 구조가 확산되고 있다는 분석이다. SK하이닉스는 2025년 AI를 중심으로 CSR 체계를 전면 재구조화하며 비전을 “인류를 위한 AI, 사람을 위한 CSR”로 설정했다. AI는 데이터 분석과 맞춤형 서비스, 운영 효율화를 담당하고, 어떤 사회문제를 다룰지와 취약계층의 우선순위를 정하는 일은 사람이 맡는 구조다.
돌봄 영역에서도 비슷한 흐름이 나타난다. 통신 3사(SKT·KT·LG유플러스)는 AI 스피커와 센서를 활용해 독거노인과 치매 노인의 위험 신호를 감지하는 시스템을 운영하고 있다. 말벗 서비스와 응급 알림은 기술이 담당하지만, 실제 방문과 정서적 돌봄, 관계 형성은 사람이 책임진다. 연구소는 이를 “기술은 감지하고, 돌봄은 사람이 한다”는 모델로 정리했다.
기술이 깊이 들어올수록 윤리 논쟁도 커지고 있다. 성차별 논란을 낳은 AI 채용 시스템, 인종 차별 문제가 제기된 안면 인식 기술, 개인정보 침해 논란을 불러온 챗봇 사례 등은 CSR이 단순한 기술 확산의 창구가 아니라 AI를 사회적으로 걸러내는 ‘윤리 필터’ 역할을 해야 한다는 문제의식을 던진다.
특히 생성형 AI로 만든 아동·난민 이미지를 모금 캠페인에 활용하는 사례를 두고는 평가가 엇갈린다. 피해자 동의와 초상권 문제를 피할 수 있다는 점에서 긍정적으로 평가받는 동시에, ‘가짜 빈곤의 얼굴’이 고정관념을 재생산하고 빈곤을 감정 자극용 상품으로 만든다는 비판도 나온다. Adobe Stock 기준으로 ‘빈곤(Poverty)’ 키워드 검색 결과 중 약 35%가 생성형 AI 이미지로 집계됐다. 연구소는 이 비율이 앞으로 더 높아질 것으로 보고 있다.
행사에는 비영리·기업·공공 분야 종사자 약 300명이 참석했다. 신청 접수는 30분 만에 마감됐다. 2부 북토크에서는 연구진과 국제기구, 비영리 현장 관계자들이 참여해, 올해 도출된 트렌드를 기업과 모금 현장에 어떻게 적용할지 논의했다.
김병준 사랑의열매 회장은 “AI 시대에 더욱 중요해질 인간다움의 가치를 전파하는 계기가 되길 바란다”며 “나눔문화 확산을 위해 변화하는 기부 트렌드를 꾸준히 연구하고, 현장과 사회에 의미 있는 논의를 이어가겠다”고 말했다.
