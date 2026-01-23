성형까지 하면서 도피하다 검거…캄보디아 범죄조직 73명 송환

캄보디아를 거점으로 대규모 스캠 범죄를 저질러 강제 송환된 한국 국적 피의자 73명을 태운 전세기가 23일 오전 9시 36분 인천국제공항에 도착했다. 뉴스1

이재명 대통령은 22일 청와대에서 주재한 수석보좌관회의(대수보)에서 “초국가 범죄는 우리 국민의 개인적 삶을 파괴할 뿐만 아니라 우리 공동체의 신뢰 기반을 훼손하는 것”이라며 “나아가 외교 분쟁까지 야기하는 아주 악질적인, 위협적인 범죄”라고 했다.이어 “끝까지 추적해서 그 뿌리를 완전히 뽑아야 되겠다”며 “국민의 안전을 위협하고 민생을 파괴하는 초국가 범죄는 국내외를 불문하고 반드시 처벌된다는 점을 확실히 보여줄 수 있게 조치해 주시기 바란다”고 했다.