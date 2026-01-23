‘할머니 김장 조끼’에 꽂힌 발렌티노…630만원 명품 출시 [트렌디깅]

해외 명품 브랜드 발렌티노와 몽클레어가 국내에서 흔히 ‘김장 조끼’로 불리는 누빔 조끼와 닮은 디자인의 제품을 잇달아 선보이면서 온라인에서 화제가 됐다. 한때는 촌스럽다는 인식이 강했던 아이템이 전혀 다른 무대에 등장한 셈이다.
‘
20일 온라인 커뮤니티에는 코리아 핫템을 따라 한 발렌티노’라는 제목의 글이 올라왔다. 게시물에는 발렌티노가 출시한 베스트 제품 사진이 함께 담겼다.
꽃무늬 원단에 어깨와 목 부분에 털 장식을 더한 모습이 김장철에 입던 누빔 조끼를 떠올리게 한다는 반응이 이어졌다. 해당 제품의 가격은 약 630만 원으로, 비슷한 분위기의 남성용 조끼는 300만 원대에 출시됐다.
비슷한 평가는 몽클레어 제품에도 붙었다. 몽클레어가 선보인 230만 원대 ‘다운 베스트’ 역시 온라인에서 “정겨운 스타일”이라는 평가와 함께 주목을 받았다.
누리꾼들 반응은 대체로 유쾌했다. “우리 할머니들이 패션을 앞서간 거였네”, “익숙한 디자인에 익숙하지 않은 가격”, “비싸니 우린 오리지널로 입자” 같은 댓글이 이어졌다.
‘김장 조끼’라는 말은 김장할 때 어르신들이 입던 꽃무늬 누빔 조끼에서 나왔다. 한동안은 촌스럽다는 이미지가 강했지만, 최근에는 레트로 감성과 편안한 분위기가 재조명되며 패션 아이템으로 다시 주목받고 있다.
특히 카리나, 제니, 태연 등 K-팝 스타들이 자연스럽게 걸친 모습이 SNS를 통해 확산되면서 해외에서도 관심이 이어졌다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0