이혜훈 “장남 파경되면서 스트레스로 발병…지금까지 치료”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 23일 “(장남 파경) 시기에 발병을 했다. 지금까지 치료를 받고 있다”고 말했다.
이 후보자는 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에 출석해 “(장남 내외) 관계가 파경이 되면서 모든 게 정신적인 압박과 스트레스 등등으로 굉장히 최악의 상황을 치달아 (장남은) 발병했다”며 이같이 밝혔다.
그러면서 “어쨌든 관계가 깨지면서 생겨나는 여러 가지 심리적인, 정서적인 문제로 발병을 했다”고 말했다.
이 후보자는 장남에 대한 이야기를 언급하며 눈물을 흘리기도 했다.
이 후보자는 또 국토교통부의 원펜타스 부정청약에 대한 조사 직후 장남이 다시 용산으로 전입신고한 것에 대해 “전혀 몰랐다”는 오전 때 발언을 이어갔다.
이 후보자는 “청약이 시끄럽다는 건 알았다. 그런데 어디 살든 단지 내 단톡방(소셜네트워크서비스 단체대화방)에 들어가 본 적이 없다”며 “수사 의뢰가 끝났다는 것도 몰랐다”고 강조했다.
이 후보자는 래미안 원펜타스 청약당첨을 위해 이미 결혼한 장남을 부양가족으로 허위 기재했다는 의혹을 받고 있다. 청약 가점 관련 부양 가족 기준은 미혼 자녀여야 한다.
또 청약 신청 당시 이 후보자 장남은 이미 용산 전셋집에서 따로 살고 있었는데, 부모의 주소지로 세대원으로 등록해 부양가족 점수를 받았다는 의혹을 받는다.
특히 이 후보자 가족 전원은 2024년 7월 31일 장남과 장남의 배우자가 전세 계약을 한 용산 아파트로 전입신고를 했고, 2024년 9월 23일 다시 가족 전원이 청약에 당첨된 래미안 원펜타스로 전입신고를 했다.
이후 2025년 4월 30일 장남만 용산 아파트로 전입신고를 했는데, 4월 30일은 국토교통부가 주택 부정 청약 점검 결과 390건 적발해 경찰에 수사 의뢰를 했다는 보도자료를 배포한 다음 날이었다. 이에 대해 이 후보자가 국토부가 부정청약 등의 검사 내용을 사전에 알고 있었다는 의혹이 나오고 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
