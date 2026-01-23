이혜훈 “장남, 충분히 입학할 만한 우수 성적…입증할 자료 없어 답답”

  • 동아일보

글자크기 설정

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오후 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 자녀 이야기를 하다 눈물을 닦고 있다.
이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오후 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 자녀 이야기를 하다 눈물을 닦고 있다.
이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 장남의 대학 입학에 대해 “장남은 성적 우수자로 충분히 들어갈 만한 실력이었다”고 말했다. 장남의 입학 과정에 부정한 청탁이 없었다는 것이다.

이 후보자는 23일 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에 출석해 “장남의 대학 입학에 대해서 특혜를 받은 것 아니냐는 문제제기 있다”며 “장남은 성적 우수자다. 영어 시험의 경우 SAT, 토플, 미국 대학 과목을 먼저 시험받는 게 있는데, 이 AP에서도 5등급을 받아 냈다”고 했다.

이 후보자는 장남이 연세대에 입학하며 사회기여자 전형 중 국위 선양자 요건을 충족해 입학하게 됐다.

이에 대해 이 후보자는 “그 자격 요건이 무엇인지, 학교가 공고하지 않은 상태에서 수많은 학생이 본인이 해당한다고 생각하면 지원하는 걸로 안다”며 “하지만 학교는 내부 기준이 있고 결국 그 기준에 의해 선발을 하는데 자격 요건이 되는 지 안 되는지 먼저 따져서 자격 요건이 되면 그 다음에 학생을 선발할지는 (앞선 사회기여자 전형과 관련한 자료 등은) 0%, 반영이 안 되는 걸로 안다”고 했다.

이 후보자는 장남의 대학 입학에 부정한 방법이 동원된 것이 아니라고 재차 강조했다. 그는 “능력이 부족한데 누구 찬스로 간 것 아니냐하는데, 이 학생이 학교에 들어가서 3.85 학점을 받았으면 충분히 (들어갈 만한 실력을 갖췄다는) 입증이 된다고 본다”고 했다.

이어 “충분히 들어갈 만한 실력이 된 것이고 이것 이상 입증할 수 있는 어떤 자료도 없어 답답하다”며 “학교는 관련 자료 보존 기간이 경과 했다는데, 저희는 어떻게 누명을 벗어야 할지 답답한 상황이다”라고 강조했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스