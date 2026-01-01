단식 끝낸 장동혁 첫 숙제 ‘한동훈 제명’… 친한계 “부당 징계 철회해야” 거센 반발

국민의힘 장동혁 대표가 8일간의 단식을 마치면서 한동훈 전 대표의 제명 문제가 다시 당내 핵심 현안으로 떠오르고 있다. 한 전 대표의 재심 신청 종료 시한이 도래한 데다, 친한(친한동훈)계가 적극적으로 제명 철회 목소리를 내고 있기 때문. ‘정치적 해결’이 필요하다는 목소리가 당내에서 나오는 가운데, 한 전 대표에 대한 제명 처리 여부는 당 내홍의 변곡점이 될 것으로 전망된다.
23일 국민의힘에 따르면 중앙윤리위원회의 한 전 대표 제명 징계에 대한 재심 신청 시한은 이날까지다. 장 대표는 단식 돌입 직전인 15일 “소명 기회를 주겠다”며 한 전 대표에게 재심을 청구하라고 했지만, 한 전 대표 측은 “재심은 없다”는 뜻을 반복해서 밝혀 왔다. 조작된 증거 의혹이 있어 윤리위에 재판단을 받을 이유가 없다는 것. 이에 따라 한 전 대표의 제명 징계는 최고위원회의에서 결정하게 됐다.
22일 단식을 끝낸 장 대표는 일단 회복에 집중하고 있다. 장 대표는 26일 최고위원회의에 참석하지 못할 가능성이 큰 것으로 전해졌다. 이에 따라 장 대표가 숙고 시간을 가질 가능성이 거론된다. 다만 지도부에선 “재심이 없으면 변경 사유가 없다”는 목소리가 나오고, 강성 당권파 사이에선 한 전 대표를 제명해야 한다는 목소리가 크다고 한다.
친한계에선 제명 징계를 철회하라는 목소리를 키우고 있다. 정성국 의원은 “부패한 권력을 향한 국민의 탄식이 모이기 위해서는 한 전 대표에 대한 부당한 징계가, 제명이 철회돼야 한다. 그게 전제조건”이라고 강조했다. 장 대표가 단식을 중단하며 “부패한 이재명 정권과 더불어민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것”이라고 말한 것을 인용하며 제명 징계에 대한 재고를 촉구한 것이다.
중립 성향의 의원들 사이에서도 장 대표가 모처럼 만든 보수 결집 분위기를 활용해야 한다는 목소리가 나온다. 한 재선 의원은 “장 대표가 점수를 크게 땄다. 그런데 제명을 결정하면 다시 그대로 잃을 수 있다”고 말했다.
이런 가운데 한국갤럽이 20∼22일 유권자 1000명을 대상으로 조사해 이날 공개한 여론조사에선 국민의힘 지지층 48%가 한 전 대표 제명 결정을 ‘적절하다’고 했고, 35%가 ‘부적절하다’고 했다. 반면 전체에선 적절 33%, 부적절 34%였다.
한편 장 대표의 쌍특검법(통일교·공천헌금) 관철을 위한 단식 투쟁에도 국민의힘 정당 지지도는 22%로 전주(24%)보다 2%포인트 떨어진 것으로 나타났다. 지난해 8월 26일 장 대표가 취임한 이후 가장 낮은 지지율이다. 민주당 지지율은 43%, 무당층은 27%였다. 이재명 대통령의 직무수행 평가 긍정 비율은 61%였고, 부정은 30%였다.
