‘피겨 국대 상비군’ 출신 엔하이픈 성훈, 밀라노 동계올림픽 성화봉송

그룹 엔하이픈 멤버 성훈이 ‘2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽’ 성화 봉송 주자로 나선다.
24일 소속사 빌리프랩에 따르면 성훈은 내달 6일(현지 시간) 개막하는 밀라노 동계올림픽에 올림픽 공식 후원사인 삼성전자의 추천을 받아 성화 봉송 주자로 참여한다.
성훈은 데뷔 전 피겨 스케이팅 국가대표 상비군으로 활동했으며, 지난해부터 대한체육회 홍보대사를 맡았다.
성훈은 소속사를 통해 “이번 동계올림픽을 위해 땀 흘려온 국가대표 선수분들의 뜨거운 열정과 노력을 잘 알고 있기에 이를 응원하는 마음이 가장 크다”며 “개인적으로도 운동할 때 올림픽에 출전하는 것이 꿈이었는데, 가수로서 그 꿈을 이룬 것 같아 기쁘고 영광”이라고 말했다.
해외에서 열린 올림픽 성화 봉송에 참여한 K팝 아티스트는 성훈을 포함해 역대 2명뿐이다.
한편 성훈이 속한 엔하이픈은 최근 미니 7집 ‘더 신 : 배니시’(THE SIN : VANISH)를 발매하고 컴백했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
