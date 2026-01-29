삼성전자, 보통주 566원·우선주 567원 배당…“주주 환원”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 29일 08시 09분

8일 서울 서초구 삼성전자 사옥에 삼성깃발이 보이고 있다. 뉴시스
삼성전자가 결산배당으로 보통주 1주당 566원, 우선주 1주당 567원을 현금배당한다고 29일 공시했다. 배당금 총액은 3조7535억 원 규모다.

시가배당율은 보통주 0.5%, 우선주 0.7%다. 배당기준일은 지난해 12월 31일이다. 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급될 예정이다.

이에 대해 삼성전자는 “2024년부터 2026년까지 3년간 주주환원 정책상 정규배당의 연간 총액은 9조 8000억 원, 분기당 2조 4500억 원”이라고 설명했다.

이어 “이번 결산배당은 세제개편과 예상 배당재원을 감안해 정기 분기배당금에 1조3000억 원을 추가해 총 3조7500억 원으로 이사회가 정했다”고 덧붙였다.
박성진 기자 psjin@donga.com
