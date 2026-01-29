경찰, 쿠팡 본사 압수수색…김병기 ‘전 보좌진 인사상 불이익’ 청탁 관련

  • 동아일보

글자크기 설정

28일 서울 시내의 한 쿠팡 차고지 모습. 뉴시스
28일 서울 시내의 한 쿠팡 차고지 모습. 뉴시스

더불어민주당에서 제명된 김병기 전 원내대표의 쿠팡 인사개입 의혹 등을 수사 중인 경찰이 쿠팡 본사 등에 대한 강제수사에 착수했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 29일 “김 전 원내대표의 쿠팡에 대한 업무방해 혐의 관련 자료확보를 위해 이날 오전 9시 40분부터 쿠팡 본사 사무실 등 2개소에 대한 압수수색을 실시하고 있다”고 밝혔다.

김 전 원내대표는 지난해 9월 박대준 당시 쿠팡 대표로부터 서울 여의도의 한 호텔에서 고가 오찬을 대접받고 보좌관 출신 쿠팡 직원의 인사상 불이익을 청탁했다는 혐의(청탁금지법 위반 등)를 받고 있다.

경찰은 앞서 8일 박 전 대표를 참고인 신분으로 불러 조사를 진행한 바 있다.

#경찰#쿠팡#공공범죄수사대
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스