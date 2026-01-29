美 ‘이건희 컬렉션’ 갈라쇼…이재용-러트닉 등 거물들 한자리에

크게보기 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장이 28일(현지 시간) 미국 워싱턴 스미스소니언 예술산업관에서 열린 ‘이건희 컬렉션’ 갈라쇼에 참석하고 있다. 워싱턴특파원단

이날 갈라쇼는 ‘이건희 컬렉션’ 첫 해외 순회 전시의 폐막을 앞두고 개최됐다. 지난해 11월 15일 개막한 고(故) 이건희 선대회장 기증품의 첫 국회 순회전인 ‘한국의 보물: 모으고, 아끼고, 나누다’는 내달 1일까지 스미스소니언 국립아시아예술박물관(NMAA)에서 진행된다.