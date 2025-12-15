80대 노모 숨진 채 발견…홈캠에 찍힌 50대 아들의 폭행

80대 노모가 자택에서 숨진 채 발견돼 경찰이 50대 아들을 체포해 조사하고 있다.
14일 경기 용인동부경찰서는 50대 남성 A 씨를 노인복지법 위반 혐의로 현행범 체포했다고 밝혔다.
A 씨는 이날 오전 11시경 용인시 처인구의 주거지에서 “어머니가 이상하다”고 경찰에 신고했다.
현장에 출동한 경찰은 A 씨의 어머니인 80대 여성 B 씨가 방에 숨져있는 것을 발견했다.
A 씨는 경찰 조사에서 “전날 어머니를 때렸다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
자택 내부에 설치된 카메라(홈캠) 영상에도 A 씨가 B 씨의 뺨을 여러 차례 때리는 등 폭행하는 장면이 담긴 것으로 파악됐다.
A 씨와 B 씨는 그동안 단둘이 거주해 온 것으로 전해졌다.
경찰은 국립과학수사연구원에 B 씨의 시신에 대한 부검을 의뢰해 정확한 사인을 규명할 방침이다. 또한 A 씨의 폭행과 B 씨의 사망 간 인과관계가 성립하는지를 확인할 예정이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0