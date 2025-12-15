‘3190만’ 어린이 유튜버 강남빌딩 매입 6년만에 70억 뛰었다

구독자 3190만 명을 보유한 초대형 키즈 유튜버 ‘보람튜브’의 가족회사가 매입한 서울 강남 빌딩의 가치가 6년 만에 약 70억 원 상승한 것으로 나타났다. 콘텐츠 수익을 부동산 자산으로 전환한 사례로, 유튜브 기반 자본의 축적 방식이 다시 주목받고 있다.
15일 빌딩로드부동산중개법인에 따르면, 유튜브 채널 ‘보람튜브 브이로그’를 운영하는 보람양 가족회사 ‘보람패밀리’는 2019년 서울 강남구 청담동에 위치한 5층짜리 빌딩을 95억 원에 매입했다.
● 강남구청역 초역세권 빌딩…72% 올라 ‘164억 원’ 평가
해당 건물은 1975년 준공돼 2017년 리모델링을 거친 지하 1층~지상 5층 규모다. 강남구청역(7호선·수인분당선) 도보 3분 거리의 초역세권 입지에 대로변 코너에 위치해 가시성이 뛰어나다는 평가를 받는다. 입지 경쟁력이 명확한 만큼, 주변 시세 상승의 수혜를 그대로 누렸다는 분석이다.
실제 인근에서는 최근 맞은편 노후 빌딩이 평당(3.3㎡) 1억7700만 원, 대로변 빌딩이 평당 2억1800만 원에 거래됐다. 현재는 주변 호가가 평당 2억5000만 원 선까지 형성돼 있다.
전문가들은 이 건물의 적정 시세를 평당 2억1000만 원, 총 164억 원 수준으로 보고 있다. 매입가 대비 약 70억 원의 평가차익이 발생한 셈이다.
● ‘짜파게티 먹방’으로 쌓은 자본, 부동산으로 옮겼다
투자의 주체인 ‘보람튜브’는 구독자 수는 3190만 명의 초대형 키즈 유튜브 채널로, 이보람 양(12)과 가족의 일상을 담은 콘텐츠로 인기를 끌었다. 특히 조회수 4억3000만 회를 기록한 ‘짜왕 먹방’ 영상이 큰 화제가 됐다.
실제로 강남 빌딩 매입 당시인 2019년에는 월 최고 광고 수익이 18억 원에 달한다는 추정이 나오기도 했다. 보람패밀리의 2024년 기준 연 매출은 약 20억4000만 원으로 집계됐다.
● 매입비 100억 원 추정…부동산 “평당 2억 원 대 예상”
보람패밀리는 매입 당시 대출을 적극적으로 활용한 것으로 보인다. 등기부등본상 채권최고액은 90억 원으로, 통상적인 설정 비율(120%)을 고려하면 실제 대출금은 약 75억 원이다. 취득세와 중개수수료 등 부대 비용을 포함한 총 매입비는 약 100억5000만 원으로 추산된다. 이를 감안하면 보람패밀리가 실제 투입한 현금은 약 25억5000만 원이다.
김경현 빌딩로드부동산 차장은 “입지 여건과 리모델링 상태를 볼 때 평당 2억 원대 시세 형성이 가능하다”며 “총 매입원가 대비 70억 원 수준의 자산 가치 상승이 있었던 것으로 보인다”고 분석했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
