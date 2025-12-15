아침에 더 아픈 허리… 방치했다 평생 고생하는 ‘이 질환’

일반적인 요통과 달리 아침 기상 직후 허리 통증과 뻣뻣함이 심하고 움직이면서 점차 증상이 완화된다면 염증성 관절염인 ‘강직성 척추염’을 의심해볼 수 있다.
강직성 척추염은 국내 전체 인구의 약 0.5% 미만에서 발생하는 비교적 드문 질환이지만 치료 시기를 놓칠 경우 일부 환자에서는 척추의 구조적 변화로 인해 움직임에 제한이 생길 수 있어 조기 진단과 적절한 치료가 중요하다.
15일 의료계에 따르면 강직성 척추염은 자가면역 이상으로 인해 발생하는 대표적인 염증성 척추 관절염으로 주로 골반 양측의 천장관절에서 염증과 통증이 시작된다. 이후 염증이 척추를 따라 허리,등,목 순으로 퍼지며 진행하는 만성 질환이다. 보통 10대 후반에서 30대 초반의 젊은 연령층에서 발병하며 남성에서 여성보다 약 2~3배 더 흔하게 나타나는 것으로 알려져 있다.
강직성 척추염의 정확한 발병 원인은 아직 명확히 밝혀지지 않았지만 유전적 요인과 면역 체계의 이상 반응이 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 여기에 감염 이후 면역 반응의 변화, 흡연 등 다양한 환경적 요인이 복합적으로 작용해 척추와 관절에 만성 염증이 발생하는 것으로 추정된다.
질병이 진행되면 초기에는 허리 통증이 주된 증상으로 나타나지만 점차 통증과 강직이 등, 목으로 확산되고 허리를 숙이거나 뒤로 젖히는 동작이 어려워질 수 있다. 일부 환자에서는 등이 굽어지는 등의 자세 변화가 나타날 수 있으며, 흉추나 갈비뼈와 연결된 관절까지 염증이 침범하면 숨을 들이쉴 때 흉곽이 충분히 확장되지 않아 숨이 차는 증상을 경험하기도 한다.
강직성 척추염의 통증은 일반적인 허리디스크나 근육성 요통과는 다른 양상을 보인다. 일반적인 요통은 활동량이 많을 때 악화되고 휴식을 취하면 호전되는 경우가 많지만 강직성 척추염은 움직이면서 증상이 완화되고 아침에 통증과 뻣뻣함이 가장 심한 것이 특징이다.
통증이 허리뿐 아니라 엉덩이와 골반 깊은 부위에서 시작되는 경우도 흔하다. 또 일부 환자에서는 포도막염으로 인한 눈 충혈과 시력 불편, 발뒤꿈치나 아킬레스건 부위 통증, 말초 관절 통증, 장 증상 등이 동반될 수 있어 단순 요통과의 감별이 필요하다.
강직성 척추염의 진단은 임상 증상과 함께 엑스레이(X-ray) 검사를 통해 천장관절과 척추의 구조적 변화를 확인하는 것이 기본이다. 필요에 따라 MRI(자기공명영상)·CT(컴퓨터단층촬영) 검사 등을 통해 엑스레이에서 뚜렷하지 않은 염증 소견이나 병변의 범위를 추가로 평가할 수 있다.
치료는 약물치료가 핵심으로, 초기에는 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)가 1차 치료로 사용된다. 증상이 지속되거나 조절이 충분하지 않은 경우 면역억제제 치료가 고려될 수 있으며, 필요시 TNF-α 억제제와 같은 생물학적 제제가 추가적으로 사용될 수 있다.
이러한 치료는 환자의 상태에 따른 전문적인 평가가 필요하므로 강직성 척추염이 의심될 경우 초기부터 류마티스내과 전문의의 진료를 받는 것이 중요하다. 약물치료와 함께 규칙적인 운동과 재활 치료를 병행하는 것도 척추 기능 유지에 도움이 될 수 있다.
강은송 고려대학교 안산병원 류마티스내과 교수는 “강직성 척추염을 단순한 허리 통증으로 오인해 치료 시기를 놓칠 경우 척추의 구조적 손상과 기능 저하로 이어질 수 있다”며 “특히 젊은 연령대에서 아침에 심한 허리 통증과 뻣뻣함이 지속된다면 류마티스내과 전문의를 찾아 정확한 진단과 치료를 조기에 시작하는 것이 중요하다”고 말했다.
댓글 0