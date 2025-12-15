드라마 컴백 정우성 “사적인 말씀 못드려” 혼외자 언급 피해

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 15일 15시 57분

글자크기 설정

배우 정우성이 가족관계 변화에 대한 질문을 받고 있다. 뉴스1
배우 정우성이 가족관계 변화에 대한 질문을 받고 있다. 뉴스1
배우 정우성 씨가 혼외자 논란이 불거진 후 약 1년 만에 드라마로 컴백한다. 다만 정 씨는 혼외자와 혼인신고 등 사생활 관련 질문에 “제 사적인 소회나 변화에 대한 이야기를 길게 말씀 못 드리는 것은 이해해달라”고 말을 아꼈다.

정 씨는 15일 오전 서울 강남구 삼성동의 한 호텔에서 열린 디즈니+ 드라마 ‘메이드 인 코리아’ 제작발표회에서 ‘이번 작품 촬영 중에 가족관계에 변동이 있지 않았나’라는 취재진의 질문을 받고 이같이 밝혔다. 정 씨는 “어떤 질문을 하는지 알겠으나 오늘은 작품을 위해서 여러 배우가 함께 모인 자리“라며 혼외자 논란 등에 대해 답변하지 않았다.

앞서 정 씨는 지난해 11월 모델 문가비 씨와의 사이에 혼외자 출생 사실을 인정했다. 정 씨 소속사는 당시 “아이 양육 방식에 대해서 최선의 방향으로 논의 중이다. (정 씨는) 아이에 대해 끝까지 책임을 다할 것”이라고 밝혔다. 정 씨는 같은 달 열린 ‘청룡영화상’에서 아들을 언급하며 ”책임은 끝까지 다하겠다. 질책은 제가 안고 가겠다“고 말했다.

연예계에 따르면 두 사람은 2022년 한 모임에서 처음 만나 인연을 맺었다. 아이의 출산 시점은 지난해 3월로 전해졌다. 다만 정식으로 교제한 사이는 아니었고 아이 출산으로 인한 결혼 계획도 없는 것으로 알려졌다. 이후 정 씨는 교제 중인 여성과 올 8월 혼인신고를 마쳤다는 보도가 나왔다. 하지만 소속사는 ”배우 개인의 사생활“이라고만 밝혔다.

#혼외자 논란#드라마 컴백#사생활#혼인신고#청룡영화상
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스