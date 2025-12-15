“김건희, 계엄뒤 ‘너 때문에 망쳤다’며 尹과 크게 싸워”

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사한 내란 특검(특별검사 조은석)이 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 비상계엄에 관여했다는 의혹에 대해 사실이 아닌 것으로 결론내렸다. 또 지난해 12월 3일을 비상계엄 선포일로 정한 데 대해선 “미국의 개입을 차단하기 위한 것”이라고 봤다.
박지영 특검보는 15일 최종 수사 결과 브리핑에서 “김 여사 보좌관 등 당일 행적을 모두 확인했으나 비상계엄 관련 사항은 밝혀지지 않았다”며 “김 여사가 개입을 인정할 어떤 증거도 없다”고 밝혔다. 이어 계엄의 ‘비선 기획자’로 꼽히는 노상원 전 정보사령관과 김 여사에 대해서도 “(두 사람이) 만난 증거는 없다”고 했다. 일각에선 무속 개입 의혹을 제기하기도 했으나 특검은 이또한 “(개입 흔적을) 발견하지 못했다”고 했다.
특검은 조사 과정에서 김 여사의 측근들로부터 “비상계엄 선포했을 때 김 여사와 윤 전 대통령이 심하게 싸웠다” “너 때문에 망쳤다” 등 김 여사가 분노했다는 진술을 확보했다고 한다. 박 특검보는 “김 여사가 비상계엄을 선포한 것에 대해 분노했다는 건 본인이 생각하고 있는 것이 많았는데 (윤 전 대통령이) 비상계엄을 선포해서 모든 것이 망가졌다는 취지의 말”이라며 “김 여사와 같이 모의한 것은 아니다”고 설명했다.
전날 180일 만에 수사를 종료한 특검은 윤 전 대통령이 지난해 12월 3일 비상계엄을 선포한 동기에 대해 “정치적 반대세력을 제거하고 권력을 독점·유지할 목적”이라고 판단했다. 다만 박 특검보는 “(비상계엄 선포 동기에) 당연히 본인과 배우자의 사법리스크는 포함돼 있다고 본다”며 “명태균 리스크와 명품백 등 이것(사법리스크)이 주요 목적은 아니었고 권력 독점과 유지라는 목표에 포섭되는 것”이라고 말했다.
박 특검보는 비상계엄 선포일을 지난해 12월 3일로 정한 데 대해선 “확정적으로 말하긴 어렵지만 노 전 사령과 수첩의 내용을 보면 ‘미국 협조’ ‘미국 사전 통보’ 등의 부분이 있다”며 “조태용 전 국정원장이 12월 4일 CIA 국장 내정자를 만나기 위해 출국할 예정이었다”고 했다. 그러면서 “10월 유신도 미국 대통령 선거 도중에 있었다”며 “미국 개입을 차단하기 위해 대통령 선거 후, 취임 전 혼란한 시기를 이용한 것으로 보인다”고 했다.
