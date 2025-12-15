李대통령, ‘4·3 진압’ 故박진경 대령 유공자 취소 검토 지시

이재명 대통령이 제주 4·3 당시 강경 진압을 주도한 고(故) 박진경 대령이 국가유공자로 등록된 데 대해 ‘유공자 지정 취소’ 검토를 지시했다.
15일 대통령실은 “4·3 진압 책임자 논란이 일었던 박 대령에 대해 이 대통령이 전날 유공자 지정 취소 검토를 지시했다”고 전했다.
박 대령은 제주 4·3 당시 민간인 학살을 주도한 것으로 알려졌지만, 최근 국가보훈부가 국가유공자로 지정하면서 논란이 일었다.
제주4.3진상조사보고서에 따르면 박 대령은 1948년 5월 조선경비대 제9연대장으로 부임해 초토화 작전 등으로 수천 명의 도민을 무차별적으로 체포했다. 박 대령은 6·25전쟁 중이던 1950년 12월 을지무공훈장에 추서됐다.
보훈부는 박 대령에게 수여된 무공훈장에 따라 지난달 4일 국가유공자 증서를 발급했다. 박 대령의 유족은 지난 10월 20일 서울지방보훈청에 박 대령을 국가유공자로 인정해달라는 신청서를 제출한 것으로 파악됐다.
이후 논란이 확산하고 제주도민의 반발이 거세지면서 권오을 보훈부 장관은 4·3유족회를 만나 사과의 뜻을 전했다. 권 장관은 전날 페이스북을 통해 “제주 4·3 희생자는 국가폭력의 희생자이며 당시 진압에 동원됐던 군인·경찰은 혼란한 시대의 피해자”라며 “당시는 미군정 기간이었다. 이념과 진영의 첨예한 현장에서 사실대로 판단하고 후속 조치를 할 예정”이라고 밝혔다.
