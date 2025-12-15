[단독]“맞은 뒤 돈 뺏겨” 신고자, 알고보니 보이스피싱 총책

경찰, 30대 중국인 긴급체포
“휴대폰서 수상한 중국어 기록 발견
AI로 분석, 자금 관리책 증거 포착”
국내 카지노에서 보이스피싱 범죄 수익을 세탁해 온 30대 중국인 총책이 자신이 폭행 피해자라며 경찰에 신고했다가 덜미를 잡혔다.
14일 경찰에 따르면 서울경찰청 김포공항경찰대는 11일 오후 8시 10분경 김포공항에서 31세 중국인 남성을 범죄수익은닉규제법 위반 및 사기 혐의로 긴급체포했다. 이 남성은 중국 보이스피싱 조직의 자금세탁 및 운반책들을 관리하는 총책으로, 체포 당시 갖고 있던 범죄 수익금 8000여만 원도 함께 압수됐다.
검거 계기는 해당 남성의 신고였다. 그는 공항에서 “어떤 사람들에게 맞은 후 돈 1000만 원가량을 뺏겼다”며 직접 112에 신고했다. 단순 폭행 사건으로 묻힐 뻔했지만 경찰의 기지가 빛을 발했다. 현장에 출동한 경찰은 폭행 피해를 조사하던 중 그와 ‘폭행 가해자’의 휴대전화 및 소지품 등에서 수상한 중국어 기록을 발견했다. 경찰은 인공지능(AI) 번역 기술을 활용해 이들의 휴대전화 속 대화 내용과 메모를 실시간으로 분석했다.
그 결과 중국인 남성은 단순 피해자가 아니라 보이스피싱 조직의 핵심 자금 관리책이라는 결정적 증거가 포착됐다. 앞서 경기남부경찰청이 수사 중이던 보이스피싱 수거·운반책 3명의 ‘상선(총책)’이 바로 해당 남성으로 특정될 수 있는 내용이었다. 경찰은 이 남성을 폭행한 중국 국적의 가해자 역시 돈 문제로 다툰 같은 조직원일 가능성이 크다고 보고 임의동행해 조사 중이다.
조사 결과 중국인 남성은 합법적인 외국인 등록증을 소지한 채 국내를 자유롭게 오가며 대담하게 범행을 저질렀다. 외국인 등록증은 국내에서 90일 이상 체류하는 외국인에게 발급되는 신분증으로 주민등록증과 유사한 효력을 지닌다. 그는 매주 제주 등 국내 카지노를 방문해 보이스피싱 피해금을 카지노 칩으로 바꿨다가 다시 현금으로 환전하는 수법으로 자금을 세탁해 온 것으로 드러났다.
체포 작전을 주도한 김포공항경찰대 대테러안전2팀 소속 김성일 경사는 “AI 등을 활용해 현장 증거를 자세히 확인한 덕분에 자금세탁 총책을 검거할 수 있었다”며 “보이스피싱의 총책을 검거해 자칫 추가로 벌어질 수 있었던 민생 경제 범죄를 예방하게 돼 다행”이라고 밝혔다.
