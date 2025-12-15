카톡 친구목록, 오늘부터 옛방식 선택가능

14일 정보기술(IT) 업계에 따르면 카카오는 15일부터 친구 탭 첫 화면을 현재의 격자형 소셜네트워크서비스(SNS) 피드 형식에서 과거의 친구 목록 나열 형식으로 되돌릴 수 있도록 업데이트를 진행할 예정이다. 9월 격자형 SNS 피드 형식으로 개편한 뒤 이용자 불만이 쏟아지자 석 달 만에 사실상 ‘원상 복구’하기로 한 것이다.
업데이트가 진행되면 이용자는 현재의 격자형 SNS 피드 형식과 친구목록 나열 형식 가운데 한 가지를 선택할 수 있게 될 것으로 전망된다. 카카오는 친구탭 복원과 함께 숏폼 탭 등 전반적인 사용자 인터페이스(UI), 사용자 경험(UX) 개선에도 나서는 등 기능 안정화를 병행할 방침이다. 이용자별 순차 업데이트가 진행될 예정으로 개별 이용자들의 실제 업데이트 날짜는 며칠씩 차이 날 수 있다.
앞서 카카오는 9월 UI를 대폭 개편했지만, 이용자들의 반발을 샀다. 개인의 의사와 상관없이 친구 목록에 있는 지인의 사생활이 노출되고, 반대로 친구를 찾아 대화를 하는 일이 불편해졌다는 불만이었다. 이에 카카오는 “이용자 의견을 충분히 반영하겠다”고 밝힌 바 있다.
카카오는 개편 이후 카카오톡을 이용하는 미성년자들이 숏폼 콘텐츠에 무분별하게 노출될 수 있다는 우려가 커지자 ‘미성년자 보호조치 신청’ 기능을 신설하기도 했다. 아울러 챗GPT를 채팅탭에 도입하고, 온디바이스 기반 AI 서비스 ‘카나나 인 카카오톡’을 선보였다.
